Nigéria - Algérie : ça a chauffé après la rencontre entre Luca Zidane et les joueurs nigérians

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Randy Cheniouni Randy Cheniouni
Algérie 0-2 Nigeria

Ce samedi après-midi, le Nigéria a dompté l’Algérie lors des quarts de finale de la CAN (0-2). Les Super Eagles affronteront le Maroc lors des demi-finales. Mais après ce match face aux Fennecs, cela a dégénéré au coup de sifflet final. Mécontents de l’arbitrage, les joueurs algériens ont d’abord foncé vers le corps arbitral de la rencontre.

Hanif Ben Berkane
🚨 Grosse altercation entre les joueurs algériens et les arbitres puis les joueurs du Nigeria.

Luca Zidane dans une colère noire !
Il y a ensuite eu des altercations entre les deux équipes et notamment Luca Zidane, dans une colère noire, qui a eu une vive altercation avec un joueur du Nigéria. Une scène qui a fait un peu dégénérer la fin de rencontre entre les deux équipes. Après une forte tension, le calme est revenu mais l’image n’a pas échappé aux nombreux spectateurs présents sur place.

Pub. le - MAJ le
