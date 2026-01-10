CAN 2025 : le Nigéria surclasse tranquillement l’Algérie et affrontera le Maroc en demi-finale !

Suite des quarts de finale de la CAN 2025 avec un nouveau choc du football africain. Cette fois entre l’Algérie et le Nigéria. Les deux équipes s’étaient rencontrés en demi-finale de la CAN 2019 avec le scénario que l’on connait (Riyad Mahrez avait délivré les siens à la dernière seconde sur coup franc). Il était l’heure de la revanche donc pour des Nigérians gonflés à bloc et impressionnants depuis le début de la compétition grâce à un duo Lookman - Osimhen qui fait mal aux défenses adverses. Mais en face, l’Algérie, victorieuse de la RDC au tour précédent, avait des arguments à faire valoir.

Pour cette affiche, Vladimir Petkovic ne changeait pas son onze de départ ni ses hommes avec Amoura seul en pointe avec Mahrez et Chaibi derrière lui. Seul changement, avec la blessure de Bennacer, c’est Zerrouki qui lui était préféré au milieu de terrain. Du côté du Nigéria, équipe type pour Eric Chelle. Le trio Osimhen, Adams et Lookman était présent tout comme Iwobi et Ndidi au milieu de terrain. Et en début de rencontre, jusqu’à la mi-temps même, la partie était à sens unique avec une équipe du Nigéria qui étouffait complètement une Algérie bousculée de A à Z.

Le Nigéria impressionnante

Dominateur, le Nigéria ne laissait que des miettes au pauvre Amoura qui tentait de bonifier tout seul quelques petits ballons. Les Super Eagles se procuraient quelques occasions pendant ses temps forts notamment cette frappe de Lookman bien captée par Zidane (17e), ce face à face d’Osimhen sauvé in extremis par le tacle de Ait-Nouri (26e) et surtout le sauvetage sur sa ligne de Bensebaini après une tête (29e). Mais l’Algérie tenait bon et rentrait au vestiaire avec le 0-0 et l’espoir de mieux revenir dans la partie au retour des vestiaires. Mais les espoirs algériens ont été douchés trop rapidement avec le but d’entrée de Victor Osimhen. L’attaquant de Galatasaray était à la réception d’un centre de Onyemaechi et plaçait sa tête angle fermé. Luca Zidane sautait étonnement dans le vide et laissait passer le cuir sous lui (1-0, 47e).

Un but qui faisait exploser la défense algérienne qui commençait désormais à se découvrir pour tenter de revenir. Mais le Nigéria, trop fort, plantait un second but peu avant l’heure de jeu. Iwobi servait parfaitement Osimhen qui glissait le cuir à Adams. Ce dernier se jouait de Luca Zidane pour finir dans le but vide (2-0, 56e). Un but qui venait récompenser l’écrasante domination du Nigéria dans ce match. Menée de deux buts, la formation de Vladimir petkovic tentait de réagir avec notamment les entrées de Boulbina, Bounedjah et Hadj-Moussa. Mais cela ne suffisait pas. Preuve de l’écrasante domination du Nigéria, le premier tir algérien de la partie survenait après près de 80 minutes et il passait très loin de la cage de Nwabali. Trop fort, le Nigéria passait tout proche d’un troisième but signé Adams. Le score ne bougera plus. Sans trop forcer, le Nigéria valide son ticket pour les demi-finales de la CAN 2025 et affrontera donc le Maroc !