CAN 2025 : bagarre générale, arbitre sous escorte policière, échauffourées, scènes de chaos après Algérie-Nigéria

Ce samedi soir, il y avait un choc sur les terrains de la CAN 2025. Au Maroc, du côté de Marrakech, le Nigeria, impressionnant depuis le début de la compétition, s’en allait défier l’Algérie dans ces quarts de finale. À la clé, une qualification pour les demi-finales et une affiche face au pays hôte mercredi à 21h. Et au terme d’un match à sens unique, le Nigeria a balayé une équipe algérienne qui n’a pas réussi à exister dans la partie. Pendant les 90 minutes, les joueurs algériens ont aussi eu le sentiment de se sentir lésés par l’arbitrage après une main oubliée en début de rencontre sur un centre de Belghali.

De quoi forcément tendre les joueurs, et peut-être un peu trop. Après la rencontre, au coup de sifflet final, des débordements ont rapidement éclaté avec une équipe algérienne qui s’est jetée sur le corps arbitral après le coup de sifflet final. La scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux car elle s’est poursuivie avec une grosse altercation entre les joueurs et notamment entre Luca Zidane et Fisayo Dele-Bashiru. Les deux hommes se sont fortement bousculés alors que les deux équipes continuaient de s’échauffer.

Des scènes chaotiques

De son côté, l’arbitre de la rencontre, chahuté, a dû être escorté par la sécurité jusqu’au vestiaire. Mais ce n’était pas suffisant pour calmer la colère des Algériens, qui ont continué de s’en prendre à lui et à certains joueurs nigérians. Sur certaines images qui ont circulé sur les réseaux, on voit particulièrement Rayan Aït-Nouri et Rafik Belghali très remontés contre l’équipe adverse. Et cette tension aurait pu s’arrêter qu’aux joueurs. Mais malheureusement, dans ce genre de rencontre, les scènes de chaos se sont accumulées. D’abord dans les tribunes au coup de sifflet final, où certains supporters algériens ont tenté de rentrer sur la pelouse.

Rapidement canalisés par la sécurité, les différents supporters ont fini par se calmer et sortir du stade, non sans mal. Preuve aussi d’une grosse nervosité et d’une énorme déception, du côté de la zone mixte des journalistes, plusieurs bagarres ont éclaté, retardant de plus d’une heure trente l’arrivée des joueurs. Des vidéos ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, ce qui n’a pas manqué d’agacer encore plus les journalistes concernés et très en colère. Une soirée à oublier donc à tous les étages, avec des débordements qu’on n’aime forcément pas voir dans le football. Les supporters algériens pourront se consoler en pensant au Mondial qui arrive dans 6 mois. Pour le Nigeria, il faudra se concentrer sur le choc face aux Lions de l’Atlas dans 4 jours.