Menu Rechercher
Commenter 13
CAN

CAN 2025 : le tableau complet des demi-finales

Par Samuel Zemour
1 min.
Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations @Maxppp

Après la qualification de l’Egypte contre la Côte d’Ivoire dans ce dernier quart de finale, on connaît maintenant les affiches des demi-finales de cette Coupe d’Afrique des Nations 2025, au Maroc. Derniers qualifiés, les Pharaons affronteront le Sénégal, tombeur du Mali (1-0) mercredi 14 janvier, à 18h, au Stade Ibn-Batouta de Tanger.

La suite après cette publicité

Le mercredi soir, le pays hôte, le Maroc, qualifié en venant à bout du Cameroun (2-0), affronteront les tombeurs de l’Algérie : le Nigéria, à 21 heures, au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Vous l’aurez compris, l’affiche de la finale réserve encore toutes ses promesses.

Le tableau complet des demi-finales :

  • Sénégal-Égypte : mercredi 14 janvier, à 18h (Tanger)
  • Maroc-Nigeria : mercredi 14 janvier, à 21h (Rabat)
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc
Nigeria
Sénégal
Égypte

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Nigeria Flag Nigeria
Sénégal Flag Sénégal
Égypte Flag Égypte
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier