CAN 2025 : le tableau complet des demi-finales

Après la qualification de l’Egypte contre la Côte d’Ivoire dans ce dernier quart de finale, on connaît maintenant les affiches des demi-finales de cette Coupe d’Afrique des Nations 2025, au Maroc. Derniers qualifiés, les Pharaons affronteront le Sénégal, tombeur du Mali (1-0) mercredi 14 janvier, à 18h, au Stade Ibn-Batouta de Tanger.

Le mercredi soir, le pays hôte, le Maroc, qualifié en venant à bout du Cameroun (2-0), affronteront les tombeurs de l’Algérie : le Nigéria, à 21 heures, au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Vous l’aurez compris, l’affiche de la finale réserve encore toutes ses promesses.

Le tableau complet des demi-finales :