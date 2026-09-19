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Match Séville - Barcelone en direct commenté
7e journée de Liga - samedi 19 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Séville et Barcelone (Liga, 7e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Liga entre Séville et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 19 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Séville et Barcelone.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Séville et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 19 septembre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Séville Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Séville et Barcelone ?
FC Séville : le coach Luis García a choisi une formation en 4-2-3-1 : O. Vlachodimos, G. Suazo, Andrés Castrín, A. Sangante, Juan Iglesias, G. Kochorashvili, L. Agoumé, Félix Correia, Y. Fofana, Miguel Sierra, R. Ure.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : D. Livaković, João Cancelo, A. Christensen, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Rodri, Fermín López, A. Gordon, Raphinha, Lamine Yamal.
- Qui arbitre le match Séville Barcelone ?
Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Séville Barcelone ?
Sevilla accueille le match au Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
- Quelle est la date et l'heure du match Séville Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Séville ?
Un seul but a été inscrit pour Séville par Y. Fofana 19'.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Raphinha 22' 52' 69'.