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1 - 3
90+5'
Liga 2026/2027 7e journée
Séville
1 - 3
MT : 1-1
90+5'
Barcelone
Diffusé sur DAZN, Disney+
Temps forts
69'
1 - 3
(PD Lamine Yamal) Raphinha
52'
1 - 2
(PD Lamine Yamal) Raphinha
mi-temps
1 - 1
22'
1 - 1
(PD A. Christensen) Raphinha
19'
1 - 0
Y. Fofana (PD Félix Correia)
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Classement live 1 Barcelone 21 5 Séville 13
Possession 69% Barcelone Séville
Tirs 7 4 17 3 7 24
Grosses occasions créées 80% Barcelone 4 Séville 1
Compositions Séville 4-2-3-1 Barcelone 4-3-3
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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 3 #2 Logo FC Séville Félix Correia 1 #3 Logo Barcelone Dani Olmo 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Raphinha 3/4 75% #2 Logo FC Séville Robert Philip Thomas Ure 1/2 50% #3 Logo Barcelone Dani Olmo 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 4 #2 Logo FC Séville Miguel Ángel Sierra 4 #3 Logo Barcelone Anthony Gordon 4
Fautes subies
#1 Logo FC Séville Miguel Ángel Sierra 3 #2 Logo FC Séville Robert Philip Thomas Ure 3 #3 Logo Barcelone Dani Olmo 2
Ballons touchés
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 105
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Anthony Gordon 0/3 0% #2 Logo Barcelone Rodri 0/2 0% #3 Logo Barcelone Pedri 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Barcelone Fermín López 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Raphinha 4/4 100% #2 Logo Barcelone Gerard Martín 4/5 80% #3 Logo FC Séville Youssouf Fofana 8/12 67%
Interceptions
#1 Logo Barcelone Rodri 3 #2 Logo Barcelone João Cancelo 2 #3 Logo Barcelone Andreas Christensen 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo FC Séville Félix Correia 2/2 100% #2 Logo Barcelone Gerard Martín 3/4 75% #3 Logo Barcelone Fermín López 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Andreas Christensen 0/4 0% #2 Logo Barcelone Pedri 0/4 0% #3 Logo FC Séville Arouna Sangante 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo FC Séville Gabriel Suazo 4 #2 Logo Barcelone Pedri 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo FC Séville Robert Philip Thomas Ure 0/6 0% #2 Logo Barcelone Eric García 0/3 0% #3 Logo FC Séville Juan Iglesias 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone João Cancelo 53/56 95% #2 Logo Barcelone Eric García 69/73 95% #3 Logo Barcelone Pau Cubarsí 90/96 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Barcelone Eric García 23 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 21

Analyse avant-match

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Série en cours
V
V
N
D
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
11% 6 Victoires 16% 9 Nuls 73% 41 Victoires

Blessures & suspensions

Rafa Mir Rafa Mir Inconnu Rubén Vargas Rubén Vargas Blessure au genou Peque Fernández Peque Fernández Blessure musculaire Juan Iglesias Juan Iglesias Blessure à l'épaule Chidera Ejuke Chidera Ejuke Ischio-jambiers Lucas Stassin Lucas Stassin Blessure à l'aine Isaac Romero Isaac Romero Ischio-jambiers
Joan García Joan García Blessure au genou Rodri Rodri Blessure au genou Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Top commentaires

Tend 22:33 Sacré raphinha. Début de saison stratosphérique. La passe de yamal a troué toute la defense 😁 6 Répondre
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Match Séville - Barcelone en direct commenté

7e journée de Liga - samedi 19 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Séville et Barcelone (Liga, 7e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 7e journée de Liga entre Séville et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 19 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Séville et Barcelone.

On en parle

Arbitres

Juan Martínez Munuera arbitre principal
Diego Barbero Sevilla arbitre assistant
Miguel Martínez Munuera arbitre assistant
José David Martínez Montalbán quatrième arbitre
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR
Raúl Martín González Francés arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Sevilla
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
  • Année de construction : 1958
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 42714
  • Affluence moyenne : 30988
  • Affluence maximum : 48000
  • % de remplissage : 65

Match en direct

Date 19 septembre 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 7
Diffusion DAZN, Disney+
Code SEV-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Séville
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Séville et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 19 septembre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Séville Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Séville et Barcelone ?

FC Séville : le coach Luis García a choisi une formation en 4-2-3-1 : O. Vlachodimos, G. Suazo, Andrés Castrín, A. Sangante, Juan Iglesias, G. Kochorashvili, L. Agoumé, Félix Correia, Y. Fofana, Miguel Sierra, R. Ure.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : D. Livaković, João Cancelo, A. Christensen, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Rodri, Fermín López, A. Gordon, Raphinha, Lamine Yamal.

Qui arbitre le match Séville Barcelone ?

Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Séville Barcelone ?

Sevilla accueille le match au Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Quelle est la date et l'heure du match Séville Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Séville ?

Un seul but a été inscrit pour Séville par Y. Fofana 19'.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Raphinha 22' 52' 69'.

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Tend 22:33 Sacré raphinha. Début de saison stratosphérique. La passe de yamal a troué toute la defense 😁 6 Répondre
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