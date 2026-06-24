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Match Maroc - Haïti en direct commenté
3e journée de Coupe du Monde - jeudi 25 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Maroc et Haïti (Coupe du Monde, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Maroc et Haïti. Ce match aura lieu le jeudi 25 juin 2026 à 00:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Maroc et Haïti.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Maroc et Haïti en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 juin 2026 à 00:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Maroc Haïti en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Maroc et Haïti ?
Maroc : le coach M. Ouahbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : Y. Bono, A. Salah-Eddine, C. Riad, R. Halhal, A. Hakimi, N. El Aynaoui, S. Amrabat, B. El Khannouss, I. Saibari, Brahim Díaz, A. El Kaabi.
Haïti : de son côté, l'équipe dirigée par S. Migné évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : J. Placide, M. Expérience, H. Delcroix, R. Adé, J. Duverne, R. Providence, J. Bellegarde, D. Jean Jacques, J. Casimir, L. Joseph, W. Isidor.
- Qui arbitre le match Maroc Haïti ?
Danny Desmond Makkelie est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Maroc Haïti ?
Atlanta, Georgia accueille le match au Atlanta Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Maroc Haïti ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 juin 2026, coup d'envoi 00:00.
- Qui a marqué le but pour Haïti ?
Un seul but a été inscrit pour Haïti par L. Joseph 10'.