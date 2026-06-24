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0 - 1
38'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 3e journée
Maroc
0 - 1
38'
Haïti
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
10'
0 - 1
(PD J. Duverne) L. Joseph
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.42 N 3.65 2 7.25 winamax bonus 100€
Classement live 2 Maroc 4 4 Haïti 3
Possession 67% Maroc Haïti
Tirs 8 5 2 3 1 3
Grosses occasions créées 50% Maroc 1 Haïti 1
Compositions Maroc 4-2-3-1 Haïti 4-4-2
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Prono

Qui va gagner ?
MAR
NUL
HAI
1 1.19 N 7.25 2 12.5
669 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Haïti Jean-Kévin Duverne 1 #2 Flag Maroc Bilal El Khannouss 1
Tirs (%)
#1 Flag Maroc Ayoub El Kaabi 2/3 67% #2 Flag Haïti Lenny Joseph 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Maroc Bilal El Khannouss 4 #2 Flag Haïti Ruben Providence 2
Fautes subies
#1 Flag Haïti Josué Casimir 2
Tirs (%)
#1 Flag Maroc Ismael Saibari 0/4 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Maroc Ayoub El Kaabi 3 #2 Flag Haïti Jean-Ricner Bellegarde 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Maroc Ismael Saibari 5/6 83% #2 Flag Maroc Redouane Halhal 5/6 83% #3 Flag Maroc Bilal El Khannouss 5/7 71%
Interceptions
#1 Flag Haïti Jean-Kévin Duverne 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Maroc Ismael Saibari 2/2 100% #2 Flag Maroc Redouane Halhal 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Haïti Lenny Joseph 0/7 0% #2 Flag Haïti Jean-Kévin Duverne 0/5 0% #3 Flag Haïti Jean-Ricner Bellegarde 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Flag Maroc Achraf Hakimi 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Haïti Lenny Joseph 0/3 0%
Passes (%)
#1 Flag Maroc Achraf Hakimi 29/31 94%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
60% 35% 6%
Série en cours
V
N
N
V
V
D
D
D
V
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Yassir Zabiri Yassir Zabiri Blessure musculaire Azzedine Ounahi Azzedine Ounahi Inconnu Rayane Bounida Rayane Bounida Maladie

Top commentaires

BADgoneFRANÇAIS 00:15 Certains se sont amusé du Sénégal. Ça va être drôle quand les marocains vont redescendre aussi. Ça se voyait déjà taper tout le monde. Va falloir passer soit le Pays bas, et derrière France ou Allemagne. 7 Répondre
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Match Maroc - Haïti en direct commenté

3e journée de Coupe du Monde - jeudi 25 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Maroc et Haïti (Coupe du Monde, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Maroc et Haïti. Ce match aura lieu le jeudi 25 juin 2026 à 00:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Maroc et Haïti.

On en parle

Arbitres

Danny Desmond Makkelie arbitre principal
0
3
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Hessel Steegstra arbitre assistant
Jan de Vries arbitre assistant
João Pedro Silva Pinheiro quatrième arbitre
Fedayi San arbitre VAR
Dennis Johan Higler arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Atlanta Stadium Atlanta, Georgia
Atlanta Stadium
  • Année de construction : 2017
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68239
  • Affluence moyenne : 45635
  • Affluence maximum : 71635
  • Affluence minimum : 20335
  • % de remplissage : 63

Match en direct

Date 25 juin 2026 00:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe C - journée 3
Diffusion beIN SPORTS 1
Code MAR-HAI
Zone International
Équipe à domicile Maroc
Équipe à l'extérieur Haïti
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Maroc et Haïti en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 juin 2026 à 00:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Maroc Haïti en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Maroc et Haïti ?

Maroc : le coach M. Ouahbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : Y. Bono, A. Salah-Eddine, C. Riad, R. Halhal, A. Hakimi, N. El Aynaoui, S. Amrabat, B. El Khannouss, I. Saibari, Brahim Díaz, A. El Kaabi.

Haïti : de son côté, l'équipe dirigée par S. Migné évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : J. Placide, M. Expérience, H. Delcroix, R. Adé, J. Duverne, R. Providence, J. Bellegarde, D. Jean Jacques, J. Casimir, L. Joseph, W. Isidor.

Qui arbitre le match Maroc Haïti ?

Danny Desmond Makkelie est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Maroc Haïti ?

Atlanta, Georgia accueille le match au Atlanta Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Maroc Haïti ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 juin 2026, coup d'envoi 00:00.

Qui a marqué le but pour Haïti ?

Un seul but a été inscrit pour Haïti par L. Joseph 10'.

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BADgoneFRANÇAIS 00:15 Certains se sont amusé du Sénégal. Ça va être drôle quand les marocains vont redescendre aussi. Ça se voyait déjà taper tout le monde. Va falloir passer soit le Pays bas, et derrière France ou Allemagne. 7 Répondre
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