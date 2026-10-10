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Match Barcelone - Getafe en direct commenté
8e journée de Liga - samedi 10 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Getafe (Liga, 8e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Liga entre Barcelone et Getafe. Ce match aura lieu le samedi 10 octobre 2026 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Getafe.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Getafe en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 octobre 2026 à 18:30 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Barcelone Getafe en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Getafe ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, Xavi Espart, Gerard Martín, Eric García, J. Koundé, Dani Olmo, Rodri, Gavi, A. Gordon, Gabriel Jesus, Lamine Yamal.
Getafe : de son côté, l'équipe dirigée par José Bordalás évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : David Soria, Z. Romero, N. Gudelj, D. Dakonam, J. Mojica, Kiko Femenía, Ramón Terrats, Mario Martín, Francho Serrano, Andrés García, Iván Azón.
- Qui arbitre le match Barcelone Getafe ?
Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Getafe ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Getafe ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 octobre 2026, coup d'envoi 18:30.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : A. Gordon 2', Gabriel Jesus 30'.