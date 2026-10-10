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2 - 0
33'
Liga 2026/2027 8e journée
Barcelone
2 - 0
33'
Getafe
Diffusé sur DAZN, Disney+
Temps forts
30'
2 - 0
Gabriel Jesus
2'
1 - 0
A. Gordon
Voir le live commenté
Classement live 1 Barcelone 24 13 Getafe 8
Possession 84% Barcelone Getafe
Tirs 8 4 0 4 1 1
Compositions Barcelone 4-3-3 Getafe 5-4-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 GET
376 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Gavi 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Anthony Gordon 3 #2 Logo Barcelone Jules Koundé 2
Fautes subies
#1 Logo Getafe Ramón Terrats 2
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Gabriel Jesus 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Getafe Djené Dakonam 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Getafe Iván Azón Monzón 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Eric García 61/63 97% #2 Logo Barcelone Rodri 54/56 96% #3 Logo Barcelone Jules Koundé 35/37 95%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
V
V
D
N
N
D
Rencontres précédentes
69% 29 Victoires 24% 10 Nuls 7% 3 Victoires

Blessures & suspensions

Rodri Rodri Blessure au genou Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Blessure à la cuisse Raphinha Raphinha Blessure à la cuisse Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Martín Satriano Martín Satriano Blessure au genou Juanmi Juanmi Blessure au genou Christantus Uche Christantus Uche Lésion du ligament croisé antérieur du genou Francho Serrano Francho Serrano Inconnu Abdelkabir Abqar Abdelkabir Abqar Blessure à la cuisse

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Fcb 47 18:37 Qui d autre que le nuemro 17 pour marquer et rendre un dernier hommage a pedro qui porter le numero 17 parfait ce début de match 3 Répondre
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Match Barcelone - Getafe en direct commenté

8e journée de Liga - samedi 10 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Getafe (Liga, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Liga entre Barcelone et Getafe. Ce match aura lieu le samedi 10 octobre 2026 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Getafe.

On en parle

Arbitres

Jesús Gil Manzano arbitre principal
0
3.8
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Guadalupe Porras Ayuso arbitre assistant
Javier Martínez Nicolás arbitre assistant
Alfredo Ramo Andrés quatrième arbitre
Luis Mario Milla Alvéndiz arbitre VAR
Daniel Jesús Trujillo Suárez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 65030
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 65

Match en direct

Date 10 octobre 2026 18:30
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 8
Diffusion DAZN, Disney+
Code BAR-GET
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Getafe
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Getafe en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 octobre 2026 à 18:30 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Barcelone Getafe en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Getafe ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, Xavi Espart, Gerard Martín, Eric García, J. Koundé, Dani Olmo, Rodri, Gavi, A. Gordon, Gabriel Jesus, Lamine Yamal.

Getafe : de son côté, l'équipe dirigée par José Bordalás évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : David Soria, Z. Romero, N. Gudelj, D. Dakonam, J. Mojica, Kiko Femenía, Ramón Terrats, Mario Martín, Francho Serrano, Andrés García, Iván Azón.

Qui arbitre le match Barcelone Getafe ?

Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Getafe ?

Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Getafe ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 octobre 2026, coup d'envoi 18:30.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : A. Gordon 2', Gabriel Jesus 30'.

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