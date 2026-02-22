Menu Rechercher
Premier League 2025/2026 27e journée
Tottenham
0 - 0
Arsenal
Pas d'événements majeurs
Classement live 1 Arsenal 59 16 Tottenham 30
Possession 72% Arsenal Tottenham
Tirs 0 0 2 0 1 3
Compositions Tottenham 3-5-2 Arsenal 4-2-3-1
1 TOT N NUL 2 ARS
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 0/2 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Djed Spence 2/2 100%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 0/2 0%

Série en cours
D
D
N
V
N
N
V
N
V
V
Rencontres précédentes
27% 13 Victoires 29% 14 Nuls 45% 22 Victoires

James Maddison James Maddison Lésion du ligament croisé antérieur du genou Rodrigo Bentancur Rodrigo Bentancur Ischio-jambiers Kevin Danso Kevin Danso Blessure à l'orteil Wilson Odobert Wilson Odobert Lésion du ligament croisé antérieur du genou Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr Coup Ben Davies Ben Davies Cheville cassée Richarlison Richarlison Ischio-jambiers Destiny Udogie Destiny Udogie Ischio-jambiers Lucas Bergvall Lucas Bergvall Blessure à la cheville Pedro Porro Pedro Porro Ischio-jambiers Mohammed Kudus Mohammed Kudus Blessure à la cuisse
Kai Havertz Kai Havertz Blessure musculaire Mikel Merino Mikel Merino Blessure au pied Mikel Merino Mikel Merino Blessure au pied Martin Ødegaard Martin Ødegaard Blessure au genou Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu

27e journée de Premier League - dimanche 22 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Tottenham et Arsenal (Premier League, 27e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 27e journée de Premier League entre Tottenham et Arsenal. Ce match aura lieu le dimanche 22 février 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Tottenham et Arsenal.

Peter Bankes arbitre principal
0.2
3.7
Moyenne de cartons par match sur 20 matchs arbitrés
Edward Smart arbitre assistant
Black Antrobus arbitre assistant
Samuel Barrott quatrième arbitre
Tim Wood arbitre VAR
Tottenham Hotspur Stadium London
Tottenham Hotspur Stadium
  • Année de construction : 2019
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 62850
  • Affluence moyenne : 42658
  • Affluence maximum : 62027
  • % de remplissage : 69

Date 22 février 2026 17:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 27
Diffusion CANAL+
Code TOT-ARS
Zone Angleterre
Équipe à domicile Tottenham
Équipe à l'extérieur Arsenal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Tottenham et Arsenal en France ?

Le match est à suivre en direct le 22 février 2026 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match Tottenham Arsenal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Tottenham et Arsenal ?

Tottenham : le coach I. Tudor a choisi une formation en 3-5-2 : G. Vicario, M. van de Ven, R. Drăgușin, João Palhinha, D. Spence, C. Gallagher, Y. Bissouma, P. Sarr, A. Gray, X. Simons, R. Kolo Muani.

Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, L. Trossard, B. Saka, E. Eze, V. Gyökeres.

Qui arbitre le match Tottenham Arsenal ?

Peter Bankes est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Tottenham Arsenal ?

London accueille le match au Tottenham Hotspur Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Tottenham Arsenal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 février 2026, coup d'envoi 17:30.

