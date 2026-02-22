Prono
Match Tottenham - Arsenal en direct commenté
27e journée de Premier League - dimanche 22 février 2026
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 27e journée de Premier League entre Tottenham et Arsenal. Ce match aura lieu le dimanche 22 février 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Tottenham et Arsenal en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 février 2026 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Tottenham Arsenal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Tottenham et Arsenal ?
Tottenham : le coach I. Tudor a choisi une formation en 3-5-2 : G. Vicario, M. van de Ven, R. Drăgușin, João Palhinha, D. Spence, C. Gallagher, Y. Bissouma, P. Sarr, A. Gray, X. Simons, R. Kolo Muani.
Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, L. Trossard, B. Saka, E. Eze, V. Gyökeres.
- Qui arbitre le match Tottenham Arsenal ?
Peter Bankes est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Tottenham Arsenal ?
London accueille le match au Tottenham Hotspur Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Tottenham Arsenal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 février 2026, coup d'envoi 17:30.