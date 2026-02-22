Tottenham - Arsenal : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la 27e journée de la Premier League 2025/2026 avec un derby londonien entre Tottenham et Arsenal. À domicile, les Spurs s’articulent dans un 3-5-2 avec Guglielmo Vicario dans les cages derrière Joao Palhinha, Radu Dragusin et Micky van de Ven. Le milieu de terrain est assuré par Pape Matar Sarr, Yves Bissouma et Conor Gallagher tandis que les rôles de pistons sont assurés par Archie Gray et Djed Spence. Devant, Randal Kolo Muani et Xavi Simons sont associés.

De leur côté, les Gunners s’organisent dans un 4-2-3-1 avec David Raya qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Piero Hincapié. Martin Zubimendi et Declan Rice composent l’entrejeu avec Bukayo Saka un cran plus haut. En pointe, Viktor Gyökeres est soutenu par Eberechi Eze et Leandro Trossard.

Les compositions

Tottenham : Vicario - Palhinha, Dragusin, Van de Ven - Gray, Sarr, Bissouma, Gallagher, Spence - Xavi, Kolo Muani

Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié - Zubimendi, Rice - Eze, Saka, Trossard - Gyökeres