Tottenham : les images du premier but de Kolo Muani en Premier League

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kolo Muani avec Tottenham @Maxppp
À la 35e minute du derby du nord de Londres, Randal Kolo Muani a inscrit son premier but en Premier League cette saison, relançant totalement la rencontre entre Tottenham et Arsenal. Ce derby s’est soudain emballé avec deux réalisations coup sur coup, remettant les deux équipes à égalité et laissant tout à faire pour les Gunners dans cette 27e journée.

KOLO MUANI ÉLÉCTRISE LE DERBY⚡

🇫🇷 Le Français a bien choisi son moment pour ouvrir son compteur en Premier League. L’ancien du PSG égalise dans ce North London Derby seulement deux minutes après l’ouverture du score d’Eze.

🖥️ TOTTENHAM ARSENAL c'est à suivre en direct sur CANAL+

#TOTARS | #PremierLeague
Une minute plus tôt, l’attaquant français avait profité d’un pressing haut sur Declan Rice aux abords de la surface. Il a récupéré le ballon, repiqué dans l’axe et conclu d’un tir croisé à ras de terre pour égaliser (1-1, 34e). Une action éclair qui symbolise parfaitement l’intensité du choc londonien.

