Match Nice - Lens en direct commenté

32e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 2 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Lens (Ligue 1 McDonald's, 32e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nice et Lens. Ce match aura lieu le samedi 2 mai 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et Lens.