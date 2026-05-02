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Match Nice - Lens en direct commenté
32e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 2 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Lens (Ligue 1 McDonald's, 32e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nice et Lens. Ce match aura lieu le samedi 2 mai 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et Lens.
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Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et Lens en France ?
Le match est à suivre en direct le 02 mai 2026 à 21:05 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Nice et Lens ?
OGC Nice : le coach C. Puel a choisi une formation en 4-3-3 : Y. Diouf, M. Bard, J. Bah, K. Peprah Oppong, A. Mendy, M. Sanson, H. Boudaoui, T. Louchet, K. Boudache, M. Cho, S. Diop.
Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : R. Risser, M. Udol, M. Sarr, S. Baidoo, Saud Abdulhamid, A. Thomasson, I. Ganiou, M. Sangaré, A. Saint-Maximin, O. Édouard, F. Thauvin.
- Qui arbitre le match Nice Lens ?
Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nice Lens ?
Nice accueille le match au Allianz Riviera.
- Quelle est la date et l'heure du match Nice Lens ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 mai 2026, coup d'envoi 21:05.