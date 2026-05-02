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0 - 0
MT
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 32e journée
Nice
0 - 0
MT
Lens
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
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Côtes du match 1 4.60 N 4.40 2 1.62 betclic Bonus 100€
Classement live 2 Lens 64 15 Nice 31
Possession 60% Lens Nice
Tirs 4 3 6 1 3 9
Grosses occasions créées 100% Nice 1 Lens 0
Compositions Nice 4-3-3 Lens 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
OGCN
NUL
RCL
1 4.6 N 4.4 2 1.62
218 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo OGC Nice Tom Louchet 1
Tirs (%)
#1 Logo Lens Odsonne Édouard 2/2 100% #2 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo OGC Nice Hicham Boudaoui 2
Fautes subies
#1 Logo OGC Nice Melvin Bard 2
Tirs (%)
#1 Logo Lens Mamadou Sangaré 0/3 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Mamadou Sangaré 4/5 80% #2 Logo Lens Matthieu Udol 5/7 71% #3 Logo OGC Nice Antoine Mendy 6/9 67%
Interceptions
#1 Logo OGC Nice Melvin Bard 4
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Malang Sarr 2/2 100% #2 Logo OGC Nice Antoine Mendy 2/2 100% #3 Logo Lens Samson Baidoo 3/5 60%
Duels gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Mohamed-Ali Cho 0/7 0% #2 Logo OGC Nice Kojo Peprah Oppong 0/5 0% #3 Logo Lens Allan Saint-Maximin 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Mohamed-Ali Cho 0/3 0% #2 Logo Lens Allan Saint-Maximin 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lens Samson Baidoo 39/43 91% #2 Logo Lens Malang Sarr 32/37 86%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
15% 41% 43%
Série en cours
N
V
N
N
D
N
V
V
D
V
Rencontres précédentes
34% 10 Victoires 41% 12 Nuls 24% 7 Victoires

Blessures & suspensions

Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Mohamed Abdelmonem Mohamed Abdelmonem Inconnu Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Everton Pereira da Silva Everton Pereira da Silva Blessure à la cheville Salis Abdul Samed Salis Abdul Samed Blessure à l'aine Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Melvin Bard Melvin Bard Maladie Sofiane Diop Sofiane Diop Maladie Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine Elye Wahi Elye Wahi Blessure à la cuisse
Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Régis Gurtner Régis Gurtner Ischio-jambiers Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse Arthur Masuaku Arthur Masuaku Blessure à la tête Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure musculaire Arthur Masuaku Arthur Masuaku Accumulation de cartons jaunes

Top commentaires

PSGEver 21:44 Strasbourg a également eu le décalage et la preuve ça à bien marché, et l'indice uefa en a bien besoin...lfp pense d'abord à sa ligue, pas à un vieux match ou lens aurait dans tous les cas pris la valise... 1 Répondre
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Match Nice - Lens en direct commenté

32e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 2 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Lens (Ligue 1 McDonald's, 32e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nice et Lens. Ce match aura lieu le samedi 2 mai 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et Lens.

On en parle

Arbitres

Thomas Léonard arbitre principal
0.2
3.7
Moyenne de cartons par match sur 17 matchs arbitrés
Christophe Mouysset arbitre assistant
Huseyin Ocak arbitre assistant
Remi Landry quatrième arbitre
Mehdi Mokhtari arbitre VAR
Yohann Rouinsard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Riviera Nice
Allianz Riviera
  • Année de construction : 2013
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 35624
  • Affluence moyenne : 16673
  • Affluence maximum : 35596
  • % de remplissage : 46

Match en direct

Date 02 mai 2026 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 32
Diffusion Ligue 1+
Code OGCN-RCL
Zone France
Équipe à domicile OGC Nice
Équipe à l'extérieur Lens
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et Lens en France ?

Le match est à suivre en direct le 02 mai 2026 à 21:05 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Nice et Lens ?

OGC Nice : le coach C. Puel a choisi une formation en 4-3-3 : Y. Diouf, M. Bard, J. Bah, K. Peprah Oppong, A. Mendy, M. Sanson, H. Boudaoui, T. Louchet, K. Boudache, M. Cho, S. Diop.

Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : R. Risser, M. Udol, M. Sarr, S. Baidoo, Saud Abdulhamid, A. Thomasson, I. Ganiou, M. Sangaré, A. Saint-Maximin, O. Édouard, F. Thauvin.

Qui arbitre le match Nice Lens ?

Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Nice Lens ?

Nice accueille le match au Allianz Riviera.

Quelle est la date et l'heure du match Nice Lens ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 mai 2026, coup d'envoi 21:05.

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