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Ligue 1

Nice : coup dur pour Elye Wahi

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Wahi @Maxppp
Nice Lens
betclic
1 4.15 N 4.05 2 1.75 Bonus 100€

Buteur dimanche dernier face à l’Olympique de Marseille (1-1) sur une panenka inspirée, Elye Wahi (23 ans) a été un vrai poison pour son ancien club. Il a d’ailleurs été pris en grippe par le gang des Argentins, composé de Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli et Facundo Medina, arrivé de Lens durant l’été. Un club où a aussi joué Wahi. Ce week-end, il espérait retrouver les Sang-et-Or.

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Mais ce sera pour une autre fois. L’attaquant est forfait pour cette rencontre. Ici Azur révèle qu’il s’est blessé à la cuisse hier à l’entraînement. Il sera absent demain face à Lens mais il pourrait aussi manquer le match face à Auxerre dans une semaine. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour Claude Puel et Nice, lancés dans leur mission maintien.

Pub. le - MAJ le
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