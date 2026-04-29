Menu Rechercher
Commenter 1
Coupe de France

CdF : la finale sera diffusée sur écran géant au stade Bollaert

Par Tom Courel
1 min.
Les supporters du RC Lens @Maxppp

Alors que la première phase de vente des billets pour la finale de la Coupe de France débute jeudi matin, une bonne nouvelle devrait faire plaisir aux supporters lensois. En effet, lors de la rencontre entre le RC Lens et l’OGC Nice, prévue le 22 mai au Stade de France, les fans des Sang et Or auront la possibilité de regarder le match sur un écran géant… depuis le stade Bollaert. Une belle initiative de la part du maire de Lens — Sylvain Robert — qui l’a annoncé dans un communiqué mardi soir.

La suite après cette publicité

« Nous avons travaillé collectivement avec le Racing club de Lens afin de permettre au plus grand nombre de supporters de vivre cet événement exceptionnel. C’est pourquoi des écrans géants seront installés dans notre emblématique stade, pour partager ensemble l’émotion de cette finale. Nous aurions souhaité étendre encore davantage les festivités au cœur de ville. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la première partie de cette grande fête Sang et Or se déroulera à Bollaert. Je vous annonce également que la Ville mettra des billets pour assister à la finale à Bollaert à disposition des Lensois ». Si cela vous tente, les places seront fixées à dix euros, via la billetterie du club nordiste.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Lens
Nice

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Lens Logo Lens
Nice Logo OGC Nice
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier