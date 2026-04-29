CdF : la finale sera diffusée sur écran géant au stade Bollaert

Alors que la première phase de vente des billets pour la finale de la Coupe de France débute jeudi matin, une bonne nouvelle devrait faire plaisir aux supporters lensois. En effet, lors de la rencontre entre le RC Lens et l’OGC Nice, prévue le 22 mai au Stade de France, les fans des Sang et Or auront la possibilité de regarder le match sur un écran géant… depuis le stade Bollaert. Une belle initiative de la part du maire de Lens — Sylvain Robert — qui l’a annoncé dans un communiqué mardi soir.

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« Nous avons travaillé collectivement avec le Racing club de Lens afin de permettre au plus grand nombre de supporters de vivre cet événement exceptionnel. C’est pourquoi des écrans géants seront installés dans notre emblématique stade, pour partager ensemble l’émotion de cette finale. Nous aurions souhaité étendre encore davantage les festivités au cœur de ville. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la première partie de cette grande fête Sang et Or se déroulera à Bollaert. Je vous annonce également que la Ville mettra des billets pour assister à la finale à Bollaert à disposition des Lensois ». Si cela vous tente, les places seront fixées à dix euros, via la billetterie du club nordiste.