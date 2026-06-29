Prono
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Pays-Bas - Maroc en direct commenté
16èmes de finale de Coupe du Monde - mardi 30 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Pays-Bas et Maroc (Coupe du Monde, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Pays-Bas et Maroc. Ce match aura lieu le mardi 30 juin 2026 à 03:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Pays-Bas et Maroc.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Pays-Bas et Maroc en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 juin 2026 à 03:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Pays-Bas Maroc en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Pays-Bas et Maroc ?
Pays-Bas : le coach R. Koeman a choisi une formation en 3-4-3 : B. Verbruggen, N. Aké, V. van Dijk, J. van Hecke, M. van de Ven, F. de Jong, R. Gravenberch, D. Dumfries, C. Gakpo, B. Brobbey, C. Summerville.
Maroc : de son côté, l'équipe dirigée par M. Ouahbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Y. Bono, N. Mazraoui, C. Riad, I. Diop, A. Hakimi, N. El Aynaoui, A. Bouaddi, B. El Khannouss, A. Ounahi, Brahim Díaz, I. Saibari.
- Qui arbitre le match Pays-Bas Maroc ?
Wilton Pereira Sampaio est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Pays-Bas Maroc ?
Guadalupe accueille le match au Estadio Monterrey.
- Quelle est la date et l'heure du match Pays-Bas Maroc ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 juin 2026, coup d'envoi 03:00.