Menu Rechercher
0 - 0
6'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 16èmes de finale
Pays-Bas
0 - 0
6'
Maroc
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Possession 81% Pays-Bas Maroc
Compositions Pays-Bas 3-4-3 Maroc 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
PB
NUL
MAR
1 2.3 N 3.05 2 3.35
1103 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
39% 35% 26%
Série en cours
V
V
N
V
D
V
V
N
N
V
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Quinten Timber Quinten Timber Commotion Jan Paul van Hecke Jan Paul van Hecke Ischio-jambiers Xavi Simons Xavi Simons Lésion du ligament croisé antérieur du genou Cody Gakpo Cody Gakpo Ischio-jambiers Wout Weghorst Wout Weghorst Inconnu Mats Wieffer Mats Wieffer Blessure musculaire Marten de Roon Marten de Roon Ischio-jambiers Virgil van Dijk Virgil van Dijk Coup Brian Brobbey Brian Brobbey Blessure à la cuisse Brian Brobbey Brian Brobbey Ischio-jambiers Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure musculaire Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Maladie Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Inconnu Jurriën Timber Jurriën Timber Blessure à l'aine
Yassir Zabiri Yassir Zabiri Blessure musculaire Azzedine Ounahi Azzedine Ounahi Inconnu Rayane Bounida Rayane Bounida Maladie

Top commentaires

DIMA BOUSBIR 02:19 Mon prono: 3 buts pour les Pays Bas Une PanenDiaz, 15 serviettes v0Ies et une mise en examen d'HakiP0lNTEUR, pour le royaume de Bousbir!! 2 Répondre
Voir tous les commentaires (24)

Match Pays-Bas - Maroc en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - mardi 30 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Pays-Bas et Maroc (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Pays-Bas et Maroc. Ce match aura lieu le mardi 30 juin 2026 à 03:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Pays-Bas et Maroc.

On en parle

Arbitres

Wilton Pereira Sampaio arbitre principal
1
1
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Bruno Boschilia arbitre assistant
Bruno Raphael Pires arbitre assistant
Cristián Marcelo Garay Reyes quatrième arbitre
Leodán Franklin González Cabrera arbitre VAR
Nicolás Gallo Barragán arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Monterrey Guadalupe
Estadio Monterrey
  • Année de construction : 2015
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 51243
  • Affluence moyenne : 37278
  • Affluence maximum : 52579
  • % de remplissage : 70

Match en direct

Date 30 juin 2026 03:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 16èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code PB-MAR
Zone International
Équipe à domicile Pays-Bas
Équipe à l'extérieur Maroc
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Pays-Bas et Maroc en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 juin 2026 à 03:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Pays-Bas Maroc en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Pays-Bas et Maroc ?

Pays-Bas : le coach R. Koeman a choisi une formation en 3-4-3 : B. Verbruggen, N. Aké, V. van Dijk, J. van Hecke, M. van de Ven, F. de Jong, R. Gravenberch, D. Dumfries, C. Gakpo, B. Brobbey, C. Summerville.

Maroc : de son côté, l'équipe dirigée par M. Ouahbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Y. Bono, N. Mazraoui, C. Riad, I. Diop, A. Hakimi, N. El Aynaoui, A. Bouaddi, B. El Khannouss, A. Ounahi, Brahim Díaz, I. Saibari.

Qui arbitre le match Pays-Bas Maroc ?

Wilton Pereira Sampaio est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Pays-Bas Maroc ?

Guadalupe accueille le match au Estadio Monterrey.

Quelle est la date et l'heure du match Pays-Bas Maroc ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 juin 2026, coup d'envoi 03:00.

Top commentaires

DIMA BOUSBIR 02:19 Mon prono: 3 buts pour les Pays Bas Une PanenDiaz, 15 serviettes v0Ies et une mise en examen d'HakiP0lNTEUR, pour le royaume de Bousbir!! 2 Répondre
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier