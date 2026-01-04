Prono
Match Man City - Chelsea en direct commenté
20e journée de Premier League - dimanche 4 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Chelsea (Premier League, 20e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 20e journée de Premier League entre Man City et Chelsea. Ce match aura lieu le dimanche 4 janvier 2026 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Chelsea.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Chelsea en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 janvier 2026 à 18:30 sur CANAL+ LIVE 2.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Chelsea ?
Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-3-2-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, J. Gvardiol, Rúben Dias, Matheus Nunes, T. Reijnders, Rodri, Bernardo Silva, P. Foden, Cherki, E. Haaland.
Chelsea : de son côté, l'équipe dirigée par C. McFarlane évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : F. Jørgensen, M. Gusto, B. Badiashile, T. Chalobah, J. Acheampong, E. Fernández, R. James, Pedro Neto, C. Palmer, Estêvão, João Pedro.
- Qui arbitre le match Man City Chelsea ?
Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Man City Chelsea ?
Manchester accueille le match au Etihad Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Man City Chelsea ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 janvier 2026, coup d'envoi 18:30.
- Qui a marqué le but pour Man City ?
Un seul but a été inscrit pour Man City par T. Reijnders 42'.