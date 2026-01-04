Menu Rechercher
1 - 0
42'
Premier League 2025/2026 20e journée
Man City
1 - 0
42'
Chelsea
Temps forts
42'
1 - 0
T. Reijnders
Classement live 2 Man City 44 6 Chelsea 30
Possession 67% Man City Chelsea
Tirs 7 5 1 2 0 1
Compositions Man City 4-3-2-1 Chelsea 4-2-3-1
Qui va gagner ?
1 MCI N NUL 2 CHE
301 participants Terminé
Fautes subies
#1 Logo Chelsea FC João Pedro 2 #2 Logo Chelsea FC Cole Palmer 2 #3 Logo Manchester City FC Rayan Cherki 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Chelsea FC Josh Acheampong 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Nico O'Reilly 5/5 100% #2 Logo Manchester City FC Rodri 6/7 86% #3 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 5/8 63%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Rúben Dias 3/3 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC João Pedro 0/7 0% #2 Logo Manchester City FC Rayan Cherki 0/5 0% #3 Logo Chelsea FC Reece James 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC João Pedro 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester City FC Rúben Dias 59/61 97% #2 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 33/35 94% #3 Logo Manchester City FC Joško Gvardiol 46/50 92%

Série en cours
N
V
V
V
V
N
D
N
V
V
Rencontres précédentes
47% 25 Victoires 11% 6 Nuls 42% 22 Victoires

Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet John Stones John Stones Blessure à la cuisse Oscar Bobb Oscar Bobb Ischio-jambiers Mateo Kovačić Mateo Kovačić Blessure à la cheville Rodri Rodri Blessure au genou Kalvin Phillips Kalvin Phillips Blessure au mollet Sávio Sávio Blessure au genou Sávio Sávio Blessure musculaire Nico González Nico González Blessure au mollet
Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure à la cuisse Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Maladie Robert Sánchez Robert Sánchez Maladie Marc Cucurella Marc Cucurella Ischio-jambiers Levi Colwill Levi Colwill Lésion du ligament croisé antérieur du genou Moisés Caicedo Moisés Caicedo Accumulation de cartons jaunes

Daniel D'Epiphane 19:09 Tous ces commentateurs français qui essayent de nous faire croire que Cherki est le nouveau Messi. Répondre
Match Man City - Chelsea en direct commenté

20e journée de Premier League - dimanche 4 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Chelsea (Premier League, 20e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 20e journée de Premier League entre Man City et Chelsea. Ce match aura lieu le dimanche 4 janvier 2026 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Chelsea.

Arbitres

Michael Oliver arbitre principal
0.1
2.3
Moyenne de cartons par match sur 16 matchs arbitrés
Stuart Burt arbitre assistant
Nick Greenhalgh arbitre assistant
Simon Hooper quatrième arbitre
Daniel Robathan arbitre VAR
Darren England arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Etihad Stadium Manchester
Etihad Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 55097
  • Affluence moyenne : 44513
  • Affluence maximum : 55097
  • % de remplissage : 80

Match en direct

Date 04 janvier 2026 18:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 20
Diffusion CANAL+ LIVE 2
Code MCI-CHE
Zone Angleterre
Équipe à domicile Manchester City
Équipe à l'extérieur Chelsea
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Chelsea en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 janvier 2026 à 18:30 sur CANAL+ LIVE 2.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Chelsea ?

Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-3-2-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, J. Gvardiol, Rúben Dias, Matheus Nunes, T. Reijnders, Rodri, Bernardo Silva, P. Foden, Cherki, E. Haaland.

Chelsea : de son côté, l'équipe dirigée par C. McFarlane évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : F. Jørgensen, M. Gusto, B. Badiashile, T. Chalobah, J. Acheampong, E. Fernández, R. James, Pedro Neto, C. Palmer, Estêvão, João Pedro.

Qui arbitre le match Man City Chelsea ?

Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Man City Chelsea ?

Manchester accueille le match au Etihad Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Man City Chelsea ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 janvier 2026, coup d'envoi 18:30.

Qui a marqué le but pour Man City ?

Un seul but a été inscrit pour Man City par T. Reijnders 42'.

