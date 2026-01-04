Match Man City - Chelsea en direct commenté

20e journée de Premier League - dimanche 4 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Chelsea (Premier League, 20e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 20e journée de Premier League entre Man City et Chelsea. Ce match aura lieu le dimanche 4 janvier 2026 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Chelsea.