Menu Rechercher
Commenter 14
Premier League

PL : Manchester City concède encore le nul contre Chelsea

Par Samuel Zemour
1 min.
chelsea @Maxppp
Man City 1-1 Chelsea

En attendant l’arrivée de Liam Rosenior à la suite du limogeage d’Enzo Maresca, Chelsea devait montrer un meilleur visage sur la pelouse de Manchester City. Sur une série de trois matches sans gagner, les Blues espéraient se montrer contre les Cityzens, également dans l’obligation de l’emporter pour rester près du leader Arsenal.

La suite après cette publicité

Série en cours

Plus de statistiques
Man City
N
V
V
V
V
Chelsea
N
D
N
V
V

En première période, l’homme en forme Reijnders ouvrait le score pour les Skyblues (1-0, 42e). Sans pouvoir concrétiser en seconde période, Manchester City commençait à subir les offensives londoniennes, qui ont fini par payer en fin de rencontre puisque Enzo Fernández a fini par égaliser dans les arrêts de jeu (90e+4). Une bien mauvaise affaire pour City, qui reste donc à sept points d’Arsenal. De son côté, Chelsea évite le pire et reste 5e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Chelsea
Man City

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Man City Logo Manchester City FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier