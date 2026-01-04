PL : Manchester City concède encore le nul contre Chelsea

En attendant l’arrivée de Liam Rosenior à la suite du limogeage d’Enzo Maresca, Chelsea devait montrer un meilleur visage sur la pelouse de Manchester City. Sur une série de trois matches sans gagner, les Blues espéraient se montrer contre les Cityzens, également dans l’obligation de l’emporter pour rester près du leader Arsenal.

Série en cours Plus de statistiques Man City N V V V V Chelsea N D N V V

En première période, l’homme en forme Reijnders ouvrait le score pour les Skyblues (1-0, 42e). Sans pouvoir concrétiser en seconde période, Manchester City commençait à subir les offensives londoniennes, qui ont fini par payer en fin de rencontre puisque Enzo Fernández a fini par égaliser dans les arrêts de jeu (90e+4). Une bien mauvaise affaire pour City, qui reste donc à sept points d’Arsenal. De son côté, Chelsea évite le pire et reste 5e.