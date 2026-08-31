Menu Rechercher
3 - 2
63'
Liga 2026/2027 3e journée
Barcelone
3 - 2
MT : 2-1
63'
Vallecano
Diffusé sur DAZN, Disney+
Temps forts
59'
3 - 2
(PD Unai López) Sergio Camello
52'
3 - 1
F. Lejeune (CSC)
mi-temps
2 - 1
21'
2 - 1
Lamine Yamal (PD Marc Bernal)
19'
1 - 1
Raphinha (PD Xavi Espart)
12'
0 - 1
(PD Álvaro García) Sergio Camello
Voir le live commenté
Classement live 1 Barcelone 9 16 Vallecano 1
Possession 69% Barcelone Vallecano
Tirs 18 12 3 6 4 7
Grosses occasions créées 100% Barcelone 2 Vallecano 0
Compositions Barcelone 4-2-3-1 Vallecano 4-3-3
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 RAY
495 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Xavi Espart 1 #2 Logo Barcelone Dani Olmo 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Raphinha 2/3 67% #2 Logo Barcelone Anthony Gordon 2/3 67% #3 Logo Rayo Vallecano Sergio Camello 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 5 #2 Logo Barcelone Raphinha 4 #3 Logo Barcelone Xavi Espart 3
Fautes subies
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 2 #2 Logo Barcelone Pedri 2
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Pedri 0/2 0% #2 Logo Barcelone Dani Olmo 0/2 0% #3 Logo Barcelone Lamine Yamal 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Rayo Vallecano Adrià Pedrosa 4/4 100% #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 8/12 67% #3 Logo Barcelone Marc Bernal 7/11 64%
Interceptions
#1 Logo Rayo Vallecano Florian Lejeune 3 #2 Logo Rayo Vallecano Óscar Valentín 2 #3 Logo Rayo Vallecano Pathé Ciss 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Andreas Christensen 2/2 100% #2 Logo Rayo Vallecano Óscar Valentín 2/2 100% #3 Logo Rayo Vallecano Sergio Camello 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Rayo Vallecano Iván Balliu 0/5 0% #2 Logo Rayo Vallecano Unai López 0/5 0% #3 Logo Barcelone Dani Olmo 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Rayo Vallecano Jorge de Frutos 4 #2 Logo Rayo Vallecano Iván Balliu 4 #3 Logo Rayo Vallecano Óscar Valentín 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Rayo Vallecano Jorge de Frutos 0/2 0% #2 Logo Barcelone Xavi Espart 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Andreas Christensen 49/51 96% #2 Logo Barcelone Pedri 56/59 95% #3 Logo Barcelone Xavi Espart 42/46 91%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Barcelone Pedri 23

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
D
D
N
D
D
V
D
Rencontres précédentes
74% 17 Victoires 13% 3 Nuls 13% 3 Victoires

Blessures & suspensions

Rodri Rodri Blessure au genou Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Luiz Felipe Luiz Felipe Ischio-jambiers Isi Palazón Isi Palazón Blessure à la cuisse Alemão Alemão Inconnu Augusto Batalla Augusto Batalla Fracture de la jambe Giorgi Tsitaishvili Giorgi Tsitaishvili Blessure à l'oeil

Top commentaires

Dany T 21:54 je commence a me demander si on a vraiment besoin de Julian Alvarez par contre pour remplacer koundé je veux bien un top joueur 2 Répondre
Voir tous les commentaires (24)

Match Barcelone - Vallecano en direct commenté

3e journée de Liga - lundi 31 août 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Vallecano (Liga, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Liga entre Barcelone et Vallecano. Ce match aura lieu le lundi 31 août 2026 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Vallecano.

On en parle

Arbitres

Francisco José Hernández Maeso arbitre principal
Abraham Pérez Dapía arbitre assistant
Iván Masso Granado arbitre assistant
Álvaro Cánovas García-Villarrubia quatrième arbitre
Alejandro Muñíz Ruiz arbitre VAR
Raúl Martín González Francés arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 65900
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 66

Match en direct

Date 31 août 2026 21:30
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 3
Diffusion DAZN, Disney+
Code BAR-RAY
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Rayo Vallecano
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Vallecano en France ?

Le match est à suivre en direct le 31 août 2026 à 21:30 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Barcelone Vallecano en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Vallecano ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, Xavi Espart, A. Christensen, Pau Cubarsí, J. Koundé, Marc Bernal, Pedri, A. Gordon, Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha.

Rayo Vallecano : de son côté, l'équipe dirigée par Beñat San José évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Dani Cárdenas, J. Vertrouwd, P. Ciss, F. Lejeune, I. Balliu, Unai López, Óscar Valentín, Gnangoro, Álvaro García, Sergio Camello, Jorge de Frutos.

Qui arbitre le match Barcelone Vallecano ?

Francisco José Hernández Maeso est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Vallecano ?

Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Vallecano ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 août 2026, coup d'envoi 21:30.

Qui a marqué des buts pour Vallecano ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Vallecano : Sergio Camello 12' 59'.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Raphinha 19', Lamine Yamal 21'.

Top commentaires

Dany T 21:54 je commence a me demander si on a vraiment besoin de Julian Alvarez par contre pour remplacer koundé je veux bien un top joueur 2 Répondre
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier