Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Barcelone - Vallecano en direct commenté
3e journée de Liga - lundi 31 août 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Vallecano (Liga, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Liga entre Barcelone et Vallecano. Ce match aura lieu le lundi 31 août 2026 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Vallecano.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Vallecano en France ?
Le match est à suivre en direct le 31 août 2026 à 21:30 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Barcelone Vallecano en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Vallecano ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, Xavi Espart, A. Christensen, Pau Cubarsí, J. Koundé, Marc Bernal, Pedri, A. Gordon, Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha.
Rayo Vallecano : de son côté, l'équipe dirigée par Beñat San José évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Dani Cárdenas, J. Vertrouwd, P. Ciss, F. Lejeune, I. Balliu, Unai López, Óscar Valentín, Gnangoro, Álvaro García, Sergio Camello, Jorge de Frutos.
- Qui arbitre le match Barcelone Vallecano ?
Francisco José Hernández Maeso est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Vallecano ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Vallecano ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 août 2026, coup d'envoi 21:30.
- Qui a marqué des buts pour Vallecano ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Vallecano : Sergio Camello 12' 59'.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Raphinha 19', Lamine Yamal 21'.