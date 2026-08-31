Match Barcelone - Vallecano en direct commenté

3e journée de Liga - lundi 31 août 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Vallecano (Liga, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Liga entre Barcelone et Vallecano. Ce match aura lieu le lundi 31 août 2026 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Vallecano.