Match Inter Milan - Bodø/Glimt en direct commenté
Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mardi 24 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Inter Milan et Bodø/Glimt (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Inter Milan et Bodø/Glimt.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Inter Milan et Bodø/Glimt en France ?
Le match est à suivre en direct le 24 février 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Inter Milan Bodø/Glimt en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Inter Milan et Bodø/Glimt ?
Inter Milan : le coach C. Chivu a choisi une formation en 3-5-2 : Y. Sommer, A. Bastoni, M. Akanji, Y. Bisseck, F. Dimarco, P. Zieliński, N. Barella, D. Frattesi, Luis Henrique, M. Thuram, F. Esposito.
Bodø / Glimt : de son côté, l'équipe dirigée par K. Knutsen évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : N. Haikin, F. Bjørkan, J. Gundersen, O. Bjørtuft, F. Sjøvold, S. Fet, P. Berg, H. Evjen, J. Hauge, K. Høgh, O. Blomberg.
- Qui arbitre le match Inter Milan Bodø/Glimt ?
Alejandro José Hernández Hernández est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Inter Milan Bodø/Glimt ?
Milano accueille le match au Stadio Giuseppe Meazza.
- Quelle est la date et l'heure du match Inter Milan Bodø/Glimt ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 février 2026, coup d'envoi 21:00.