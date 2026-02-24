Menu Rechercher
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 Tour éliminatoire
Inter Milan
0 - 0
Agrégé 1-3
12'
Bodø/Glimt
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Possession 70% Inter Milan Bodø/Glimt
Tirs 3 1 0 2 0 0
Compositions Inter Milan 3-5-2 Bodø/Glimt 4-3-3
Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Inter Milan Francesco Pio Esposito 1/2 50%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Bodø / Glimt Ole-Didrik Blomberg 2/4 50%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Bodø / Glimt Odin Bjørtuft 0/2 0% #2 Logo Inter Milan Alessandro Bastoni 0/2 0%

Analyse avant-match

Série en cours
V
D
V
V
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Lautaro Martínez Lautaro Martínez Blessure à la cheville Lautaro Martínez Lautaro Martínez Blessure au mollet Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure à la cheville Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure au mollet Matteo Darmian Matteo Darmian Inconnu Francesco Acerbi Francesco Acerbi Ischio-jambiers Hakan Çalhanoğlu Hakan Çalhanoğlu Blessure à la cuisse Francesco Pio Esposito Francesco Pio Esposito Blessure musculaire Denzel Dumfries Denzel Dumfries Blessure à la cheville

Match Inter Milan - Bodø/Glimt en direct commenté

Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mardi 24 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Inter Milan et Bodø/Glimt (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA entre Inter Milan et Bodø/Glimt. Ce match aura lieu le mardi 24 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Inter Milan et Bodø/Glimt.

Arbitres

Alejandro José Hernández Hernández arbitre principal
Diego Sánchez Rojo arbitre assistant
José Enrique Naranjo Pérez arbitre assistant
José Luis Munuera Montero quatrième arbitre
Guillermo Cuadra Fernández arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadio Giuseppe Meazza Milano
Stadio Giuseppe Meazza
  • Année de construction : 1926
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75817
  • Affluence moyenne : 49288
  • Affluence maximum : 81766
  • % de remplissage : 61

Match en direct

Date 24 février 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Tour éliminatoire
Diffusion CANAL+ FOOT
Code INT-BOD
Zone Europe
Équipe à domicile Inter Milan
Équipe à l'extérieur Bodø / Glimt
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Inter Milan et Bodø/Glimt en France ?

Le match est à suivre en direct le 24 février 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Inter Milan Bodø/Glimt en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Inter Milan et Bodø/Glimt ?

Inter Milan : le coach C. Chivu a choisi une formation en 3-5-2 : Y. Sommer, A. Bastoni, M. Akanji, Y. Bisseck, F. Dimarco, P. Zieliński, N. Barella, D. Frattesi, Luis Henrique, M. Thuram, F. Esposito.

Bodø / Glimt : de son côté, l'équipe dirigée par K. Knutsen évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : N. Haikin, F. Bjørkan, J. Gundersen, O. Bjørtuft, F. Sjøvold, S. Fet, P. Berg, H. Evjen, J. Hauge, K. Høgh, O. Blomberg.

Qui arbitre le match Inter Milan Bodø/Glimt ?

Alejandro José Hernández Hernández est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Inter Milan Bodø/Glimt ?

Milano accueille le match au Stadio Giuseppe Meazza.

Quelle est la date et l'heure du match Inter Milan Bodø/Glimt ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 février 2026, coup d'envoi 21:00.

Top commentaires
Comparer les stats du match
