Le record sensationnel de Bodø/Glimt … 38 ans plus tard

Pendant que l’Inter Milan se fait déchirer en Italie, Bodø/Glimt fait briller le nord de l’Europe. Après cette double confrontation victorieuse face aux Italiens emmenés par Cristian Chivu, qui a souligné leur performance, les Norvégiens ont réalisé un bel exploit. Grâce à un trio offensif généreux (Kasper Högh, Jens Petter Hauge et Ole Didrik Blomberg), Bodø a su calmer San Siro durant la seconde période. Ce succès, couronnés de gloire par leur présidente, a ainsi permis à la formation de se mettre en avant avec un record spectaculaire.

Depuis la saison 1987-1988, c’est la première fois qu’une équipe d’un pays d’Europe du Nord remporte un match à élimination directe en Ligue des champions. La dernière à le réussir était Lillestroem qui avait éliminé les Nord-Irlandais de Linfield en 16es de finales (5-3). 38 ans plus tard, l’actuel qualifié pour les 8es de finales a l’occasion d’entretenir son avenir en Europe. À présent, les Nordistes vont attendre le tirage au sort qui aura lieu vendredi prochain, avant de savoir si oui ou non, un second exploit pourrait voir le jour.