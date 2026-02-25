Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue des Champions

Inter : Chivu rend hommage à Bodo/Glimt

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Cristian Chivu @Maxppp
Inter Milan 1-2 Bodø/Glimt

Finaliste l’an dernier, l’Inter Milan sort cette fois par la petite porte en Ligue des Champions, éliminé dès les barrages par le modeste club norvégien de Bodo/Glimt. Un sacré revers pour le club lombard, battu à l’aller et au retour, et un sentiment de honte pour le football italien. Mais l’entraîneur roumain de l’Inter, Cristian Chivu, a au moins eu l’élégance de saluer son adversaire à l’issue de la rencontre, sur Sky Italia.

La suite après cette publicité

« Nous avons tout essayé dès le début, mais nous avons affronté une équipe très bien organisée, avec un bloc bas et tous les joueurs regroupés sous le ballon. (…) Je n’ai rien à reprocher aux garçons, car ils ont tout donné pour y arriver avec l’énergie qu’il nous restait. Il y a beaucoup de déception car nous avons essayé d’aller plus loin, mais malheureusement aujourd’hui nous avons affronté une équipe très bien organisée et plus dynamique que la nôtre. Ils méritent des félicitations car leur qualification n’est pas le fruit du hasard », a-t-il déclaré au micro de la chaîne italienne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Inter Milan
Cristian Chivu

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Inter Milan Logo Inter Milan
Cristian Chivu Cristian Chivu
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier