Ligue des Champions : le communiqué brillant de la Fédération norvégienne

C’est l’exploit qui a vu le jour à San Siro hier soir. Bodø/Glimt a renversé l’Inter Milan en barrage retour de la Ligue des Champions (1-2) au cœur d’un duel intense, marquant ainsi l’histoire du football norvégien à jamais. Présente en tribunes aux côtés du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, et du secrétaire général adjoint Giorgio Marchetti, la présidente de la fédération norvégienne Lisa Klaveness a donc savouré ce moment historique. « Un autre résultat extraordinaire pour une équipe norvégienne à l’extérieur à Milan. Battre l’Inter à San Siro et gagner 5-2 au total est l’une des plus grandes réussites de l’histoire du football de club norvégien. Je pense que c’est aussi l’une des performances et des réalisations les plus étonnantes de l’histoire moderne de la Ligue des Champions ».

Alors que la presse italienne parle d’un KO sans nom, Klaveness a poursuivi d’un ton enthousiaste, en évoquant la qualité de tout le groupe. « C’est une expérience impressionnante pour une petite ville de 50 000 habitants au nord du cercle polaire arctique. Je suis très heureux pour mon vieux maître Kjetil Knudsen (l’entraîneur, ndlr), ses joueurs, le club et la région du nord de la Norvège. Ce club, son personnel et ses joueurs sont des modèles de référence pour les petits clubs de toute l’Europe », a-t-elle conclu après la rencontre.