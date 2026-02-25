LdC : l’Inter Milan a perdu un pactole fou avec son élimination

Éliminée dès les barrages par Bodø/Glimt, l’Inter Milan boucle sa campagne de Ligue des Champions avec un peu plus de 71 millions d’euros de recettes UEFA. Dans le détail, le club nerazzurro a perçu 18,62 M€ pour la participation, 23,37 M€ au titre de la part européenne, 8,65 M€ pour la part non européenne, 8,13 M€ liés à sa position au classement, 10,5 M€ pour ses résultats, ainsi que 1 M€ pour sa place entre la 9e et la 16e position et 1 M€ de prime de barrage.

La suite après cette publicité

La chute est brutale par rapport à 2024/25. Finaliste la saison passée, battu (5-0) par le Paris Saint-Germain, l’Inter avait alors engrangé environ 136 millions d’euros de primes UEFA. Le manque à gagner atteint donc près de 65 millions d’euros, sans même intégrer l’impact supplémentaire lié aux recettes de billetterie perdues à San Siro. Un sacrilège pour un club italien qui doit jongler avec l’économie du Calcio toujours en proie à de grosses difficultés.