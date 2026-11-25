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Match Lille - Bayern Munich en direct commenté
5e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 25 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Bayern Munich (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Lille et Bayern Munich. Ce match aura lieu le mercredi 25 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Bayern Munich.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Bayern Munich en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 novembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Lille Bayern Munich en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Bayern Munich ?
LOSC Lille : le coach D. Ancelotti a choisi une formation en 4-3-3 : B. Özer, C. Verdonk, Alexsandro Ribeiro, N. Ngoy, M. Goffi, B. André, N. Bentaleb, N. Mukau, H. Haraldsson, A. Ueda, E. Mbappé.
Bayern Munich : de son côté, l'équipe dirigée par V. Kompany évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : J. Urbig, H. Ito, Kim Min-Jae, D. Upamecano, J. Stanišić, A. Pavlović, J. Kimmich, N. Brown, T. Bischof, K. Laimer, L. Karl.
- Qui arbitre le match Lille Bayern Munich ?
Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lille Bayern Munich ?
Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Quelle est la date et l'heure du match Lille Bayern Munich ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Bayern Munich ?
Un seul but a été inscrit pour Bayern Munich par D. Upamecano 15'.