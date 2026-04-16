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Match Strasbourg - Mayence en direct commenté
Quarts de finale de UEFA Europa Conference League - jeudi 16 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Mayence (UEFA Europa Conference League, Quarts de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de UEFA Europa Conference League entre Strasbourg et Mayence. Ce match aura lieu le jeudi 16 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Mayence.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Strasbourg et Mayence ?
Strasbourg a remporté la rencontre sur le score de 4-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Mayence en France ?
Le match est à suivre en direct le 16 avril 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Strasbourg Mayence en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Mayence ?
Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Penders, B. Chilwell, I. Doukouré, A. Omobamidele, A. Ouattara, S. El Mourabet, V. Barco, M. Godo, S. Nanasi, D. Moreira, J. Enciso.
Mayence : de son côté, l'équipe dirigée par U. Fischer évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : D. Batz, D. Kohr, S. Posch, D. da Costa, P. Mwene, S. Kawasaki, K. Sano, P. Nebel, S. Widmer, N. Weiper, P. Tietz.
- Qui arbitre le match Strasbourg Mayence ?
João Pedro Silva Pinheiro est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Strasbourg Mayence ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
- Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Mayence ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 avril 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Strasbourg ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Strasbourg : S. Nanasi 26', A. Ouattara 35', J. Enciso 69', E. Emegha 74'.