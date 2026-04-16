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4 - 0
terminé
UEFA Europa Conference League 2025/2026 Quarts de finale
Strasbourg
4 - 0
Agrégé 4-2
terminé
Mayence
Temps forts
74'
4 - 0
E. Emegha (PD J. Enciso)
69'
3 - 0
J. Enciso (PD M. Godo)
66'
E. Emegha (Penalty sauvé)
mi-temps
2 - 0
35'
2 - 0
A. Ouattara (PD J. Enciso)
26'
1 - 0
S. Nanasi (PD B. Chilwell)

Statistiques

Possession 60% Strasbourg Mayence
Tirs 10 3 6 7 1 7
Compositions Strasbourg 4-2-3-1 Mayence 3-5-2
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Prono

Qui va gagner ?
1 RCSA N NUL 2 MAY
479 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Strasbourg Julio Enciso 2/2 100% #2 Logo Strasbourg Emanuel Emegha 2/2 100% #3 Logo Mayence Nadiem Amiri 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Strasbourg Valentín Barco 4 #2 Logo Strasbourg Diego Moreira 3 #3 Logo Mayence Nadiem Amiri 2
Tirs (%)
#1 Logo Mayence Stefan Posch 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Strasbourg Abdoul Ouattara 47/49 96% #2 Logo Strasbourg Andrew Omobamidele 64/67 96% #3 Logo Strasbourg Ismaël Doukouré 41/45 91%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
V
V
N
N
D
V
V
V
V
Rencontres précédentes
33% 1 Victoire 33% 1 Nul 33% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Diego Moreira Diego Moreira Blessure musculaire Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Joaquín Panichelli Joaquín Panichelli Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aaron Anselmino Aaron Anselmino Ischio-jambiers
Maxim Leitsch Maxim Leitsch Blessure à la cuisse Maxim Leitsch Maxim Leitsch Blessure musculaire Silas Silas Fracture de la jambe Jae-Sung Lee Jae-Sung Lee Blessure à l'orteil Benedict Hollerbach Benedict Hollerbach Rupture du tendon d'Achille

Top commentaires

Clint Bird 22:34 Quel match, bravo Strasbourg ! Le feu à la Meinau. 7 Répondre
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Match Strasbourg - Mayence en direct commenté

Quarts de finale de UEFA Europa Conference League - jeudi 16 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Mayence (UEFA Europa Conference League, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de UEFA Europa Conference League entre Strasbourg et Mayence. Ce match aura lieu le jeudi 16 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Mayence.

On en parle

Arbitres

João Pedro Silva Pinheiro arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Bruno Miguel Alves Jesus arbitre assistant
Luciano António Gomes Maia arbitre assistant
João António Ferreira Gonçalves quatrième arbitre
André Filipe Domingues Narciso arbitre VAR
Tiago Bruno Lopes Martins arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 32047
  • Affluence moyenne : 18476
  • Affluence maximum : 31324
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 16 avril 2026 21:00
Compétition UEFA Europa Conference League
Saison 2025/2026
Phase Quarts de finale
Diffusion CANAL+
Affluence 30631
Code RCSA-MAY
Zone Europe
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur Mayence
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Strasbourg et Mayence ?

Strasbourg a remporté la rencontre sur le score de 4-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Mayence en France ?

Le match est à suivre en direct le 16 avril 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Strasbourg Mayence en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Mayence ?

Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Penders, B. Chilwell, I. Doukouré, A. Omobamidele, A. Ouattara, S. El Mourabet, V. Barco, M. Godo, S. Nanasi, D. Moreira, J. Enciso.

Mayence : de son côté, l'équipe dirigée par U. Fischer évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : D. Batz, D. Kohr, S. Posch, D. da Costa, P. Mwene, S. Kawasaki, K. Sano, P. Nebel, S. Widmer, N. Weiper, P. Tietz.

Qui arbitre le match Strasbourg Mayence ?

João Pedro Silva Pinheiro est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg Mayence ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Mayence ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 avril 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Strasbourg ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Strasbourg : S. Nanasi 26', A. Ouattara 35', J. Enciso 69', E. Emegha 74'.

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