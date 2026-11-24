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Match Leipzig - Lens en direct commenté
5e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 24 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Leipzig et Lens (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Leipzig et Lens. Ce match aura lieu le mardi 24 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Leipzig et Lens.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Leipzig et Lens en France ?
Le match est à suivre en direct le 24 novembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Leipzig Lens en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Leipzig et Lens ?
RB Leipzig : le coach M. Demichelis a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Vandevoordt, D. Raum, M. Estève, W. Orbán, R. Baku, R. Reitz, N. El Aynaoui, A. Nusa, C. Baumgartner, B. Gruda, T. Gomis.
Lens : de son côté, l'équipe dirigée par D. Digard évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, J. Todibo, S. Baidoo, I. Ganiou, M. Udol, A. Haidara, Y. Titraoui, Saud Abdulhamid, F. Sotoca, F. Thauvin, A. Sima.
- Qui arbitre le match Leipzig Lens ?
Ivan Kružliak est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Leipzig Lens ?
Leipzig accueille le match au Red Bull Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Leipzig Lens ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Leipzig ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Leipzig : D. Raum 6', A. Nusa 10'.
- Qui a marqué le but pour Lens ?
Un seul but a été inscrit pour Lens par M. Udol 58'.