Match Leipzig - Lens en direct commenté

5e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 24 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Leipzig et Lens (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Leipzig et Lens. Ce match aura lieu le mardi 24 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Leipzig et Lens.