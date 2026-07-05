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0 - 0
68'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 8èmes de finale
Brésil
0 - 0
MT : 0-0
68'
Norvège
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
14'
Bruno Guimarães (Penalty sauvé)
Voir le live commenté
Côtes en live 1 2.20 N 1.98 2 6.50 winamax bonus 100€
Possession 68% Norvège Brésil
Tirs 11 8 4 3 2 6
Grosses occasions créées 100% Brésil 3 Norvège 0
Compositions Brésil 4-2-3-1 Norvège 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
BRA
NUL
NOR
1 1.76 N 3.75 2 4.4
1043 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Brésil Gabriel Martinelli 1 #2 Flag Brésil Vinícius Júnior 1 #3 Flag Brésil Casemiro 1
Tirs (%)
#1 Flag Norvège Erling Haaland 1/2 50% #2 Flag Brésil Vinícius Júnior 1/2 50% #3 Flag Brésil Bruno Guimarães 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Brésil Vinícius Júnior 5 #2 Flag Norvège Antonio Nusa 2 #3 Flag Brésil Rayan 2
Tirs (%)
#1 Flag Brésil Endrick 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Norvège Patrick Berg 4/4 100% #2 Flag Brésil Douglas Santos 5/6 83% #3 Flag Norvège David Møller Wolfe 5/7 71%
Interceptions
#1 Flag Norvège Sander Berge 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Brésil Gabriel Magalhães 2/2 100% #2 Flag Norvège Kristoffer Ajer 2/3 67% #3 Flag Norvège David Møller Wolfe 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Norvège Antonio Nusa 0/5 0% #2 Flag Norvège Julian Ryerson 0/5 0% #3 Flag Brésil Bruno Guimarães 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Brésil Bruno Guimarães 0/2 0% #2 Flag Brésil Matheus Cunha 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Norvège Sander Berge 88/89 99% #2 Flag Norvège Kristoffer Ajer 56/59 95% #3 Flag Norvège Martin Ødegaard 78/83 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag Norvège Martin Ødegaard 22 #2 Flag Norvège Julian Ryerson 20

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
44% 38% 18%
Série en cours
V
V
V
N
V
V
D
V
V
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Lucas Paquetá Lucas Paquetá Ischio-jambiers Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Kaio Jorge Kaio Jorge Blessure à la cuisse Wesley Wesley Blessure musculaire Alex Sandro Alex Sandro Blessure à la cuisse Igor Thiago Igor Thiago Blessure au genou Sávio Sávio Blessure au genou Raphinha Raphinha Ischio-jambiers Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Ederson Ederson Blessure à l'oeil Gabriel Sara Gabriel Sara Blessure musculaire
Julian Ryerson Julian Ryerson Blessure à la cuisse Kristoffer Ajer Kristoffer Ajer Blessure à la cheville

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Mescvdi 22:04 Le maillot de la Norvège, une pépite je trouve 7 Répondre
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Match Brésil - Norvège en direct commenté

8èmes de finale de Coupe du Monde - dimanche 5 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brésil et Norvège (Coupe du Monde, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre Brésil et Norvège. Ce match aura lieu le dimanche 5 juillet 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brésil et Norvège.

On en parle

Arbitres

Ismail Elfath arbitre principal
0.3
2.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Corey Michael Parker arbitre assistant
Kyle Thomas Atkins arbitre assistant
Héctor Saíd Martínez Sorto quatrième arbitre
Leodán Franklin González Cabrera arbitre VAR
Tatiana Auxiliadora Guzman Alguera arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

New York New Jersey Stadium East Rutherford, New Jersey
New York New Jersey Stadium
  • Année de construction : 2010
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 80663
  • Affluence moyenne : 52240
  • Affluence maximum : 68324
  • Affluence minimum : 29321
  • % de remplissage : 72

Match en direct

Date 05 juillet 2026 22:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code BRA-NOR
Zone International
Équipe à domicile Brésil
Équipe à l'extérieur Norvège
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brésil et Norvège en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 juillet 2026 à 22:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Brésil Norvège en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Brésil et Norvège ?

Brésil : le coach C. Ancelotti a choisi une formation en 4-2-3-1 : Alisson Becker, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Rayan, Matheus Cunha.

Norvège : de son côté, l'équipe dirigée par S. Solbakken évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Ø. Nyland, D. Møller Wolfe, T. Heggem, K. Ajer, J. Ryerson, P. Berg, S. Berge, M. Ødegaard, A. Nusa, E. Haaland, A. Sørloth.

Qui arbitre le match Brésil Norvège ?

Ismail Elfath est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Brésil Norvège ?

East Rutherford, New Jersey accueille le match au New York New Jersey Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Brésil Norvège ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 juillet 2026, coup d'envoi 22:00.

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