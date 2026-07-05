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Match Brésil - Norvège en direct commenté
8èmes de finale de Coupe du Monde - dimanche 5 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brésil et Norvège (Coupe du Monde, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre Brésil et Norvège. Ce match aura lieu le dimanche 5 juillet 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brésil et Norvège.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brésil et Norvège en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 juillet 2026 à 22:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Brésil Norvège en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Brésil et Norvège ?
Brésil : le coach C. Ancelotti a choisi une formation en 4-2-3-1 : Alisson Becker, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Rayan, Matheus Cunha.
Norvège : de son côté, l'équipe dirigée par S. Solbakken évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Ø. Nyland, D. Møller Wolfe, T. Heggem, K. Ajer, J. Ryerson, P. Berg, S. Berge, M. Ødegaard, A. Nusa, E. Haaland, A. Sørloth.
- Qui arbitre le match Brésil Norvège ?
Ismail Elfath est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Brésil Norvège ?
East Rutherford, New Jersey accueille le match au New York New Jersey Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Brésil Norvège ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 juillet 2026, coup d'envoi 22:00.