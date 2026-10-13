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Match Galatasaray - Barcelone en direct commenté
2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 13 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Galatasaray et Barcelone (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Galatasaray et Barcelone. Ce match aura lieu le mardi 13 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Galatasaray et Barcelone.
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Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Galatasaray et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Galatasaray Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Galatasaray et Barcelone ?
Galatasaray : le coach O. Buruk a choisi une formation en 4-2-3-1 : U. Çakır, E. Elmalı, I. Jakobs, D. Sánchez, B. Yılmaz, L. Torreira, M. Lemina, Rafael Leão, A. Batrakov, Y. Akgün, V. Osimhen.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Rodri, Dani Olmo, A. Gordon, Fermín López, Lamine Yamal.
- Qui arbitre le match Galatasaray Barcelone ?
Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Galatasaray Barcelone ?
İstanbul accueille le match au RAMS Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Galatasaray Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Galatasaray ?
Un seul but a été inscrit pour Galatasaray par A. Batrakov 28'.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : João Cancelo 43', Fermín López 50', A. Gordon 53', K. Adeyemi 65'.