Match Galatasaray - Barcelone en direct commenté

2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 13 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Galatasaray et Barcelone (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Galatasaray et Barcelone. Ce match aura lieu le mardi 13 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Galatasaray et Barcelone.