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1 - 4
79'
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 2e journée
Galatasaray
1 - 4
MT : 1-1
79'
Barcelone
Diffusé sur CANAL+ SPORT
Temps forts
65'
1 - 4
(PD Gabriel Jesus) K. Adeyemi
53'
1 - 3
(PD Lamine Yamal) A. Gordon
50'
1 - 2
(PD Lamine Yamal) Fermín López
mi-temps
1 - 1
43'
1 - 1
(PD Dani Olmo) João Cancelo
28'
1 - 0
A. Batrakov (PD Rafael Leão)
Voir le live commenté
Classement live 1 Barcelone 6 34 Galatasaray 0
Possession 68% Barcelone Galatasaray
Tirs 5 2 10 3 9 19
Grosses occasions créées 83% Barcelone 5 Galatasaray 1
Compositions Galatasaray 4-2-3-1 Barcelone 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 GS N NUL 2 BAR
656 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 3 #2 Logo Barcelone Gabriel Jesus 1 #3 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone João Cancelo 2/2 100% #2 Logo Barcelone Anthony Gordon 4/5 80% #3 Logo Barcelone Fermín López 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Fermín López 2
Fautes subies
#1 Logo Barcelone Rodri 2 #2 Logo Galatasaray SK Rafael Leão 2
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 0/5 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 6/8 75% #2 Logo Barcelone João Cancelo 4/6 67% #3 Logo Barcelone Eric García 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Galatasaray SK Davinson Sánchez 3 #2 Logo Barcelone Pedri 2 #3 Logo Barcelone Eric García 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 4/5 80% #2 Logo Barcelone João Cancelo 2/3 67% #3 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 2/5 40%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 0/6 0% #2 Logo Galatasaray SK Davinson Sánchez 0/4 0% #3 Logo Galatasaray SK Lucas Torreira 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Rodri 91/93 98% #2 Logo Barcelone Eric García 37/40 93% #3 Logo Barcelone Pedri 69/75 92%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Barcelone Pedri 24

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
N
D
V
D
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 50% 1 Nul 50% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Yunus Akgün Yunus Akgün Blessure au genou Yunus Akgün Yunus Akgün Inconnu El Chadaille Bitshiabu El Chadaille Bitshiabu Blessure à la cuisse Günay Güvenç Günay Güvenç Blessure au genou Uğurcan Çakır Uğurcan Çakır Blessure musculaire Wilfried Singo Wilfried Singo Coup Ismail Jakobs Ismail Jakobs Rupture du tendon d'Achille Gabriel Sara Gabriel Sara Blessure musculaire
Rodri Rodri Blessure au genou Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Blessure à la cuisse Raphinha Raphinha Blessure à la cuisse Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

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Match Galatasaray - Barcelone en direct commenté

2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 13 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Galatasaray et Barcelone (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Galatasaray et Barcelone. Ce match aura lieu le mardi 13 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Galatasaray et Barcelone.

On en parle

Arbitres

Marco Guida arbitre principal
Giorgio Peretti arbitre assistant
Giuseppe Perrotti arbitre assistant
Fabio Maresca quatrième arbitre
Aleandro Di Paolo arbitre VAR
Marco Di Bello arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

RAMS Park İstanbul
RAMS Park
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 53798
  • Affluence moyenne : 31370
  • Affluence maximum : 53775
  • % de remplissage : 58

Match en direct

Date 13 octobre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ SPORT
Code GS-BAR
Zone Europe
Équipe à domicile Galatasaray
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Galatasaray et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Galatasaray Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Galatasaray et Barcelone ?

Galatasaray : le coach O. Buruk a choisi une formation en 4-2-3-1 : U. Çakır, E. Elmalı, I. Jakobs, D. Sánchez, B. Yılmaz, L. Torreira, M. Lemina, Rafael Leão, A. Batrakov, Y. Akgün, V. Osimhen.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Rodri, Dani Olmo, A. Gordon, Fermín López, Lamine Yamal.

Qui arbitre le match Galatasaray Barcelone ?

Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Galatasaray Barcelone ?

İstanbul accueille le match au RAMS Park.

Quelle est la date et l'heure du match Galatasaray Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Galatasaray ?

Un seul but a été inscrit pour Galatasaray par A. Batrakov 28'.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : João Cancelo 43', Fermín López 50', A. Gordon 53', K. Adeyemi 65'.

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