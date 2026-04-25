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Liga 2025/2026 32e journée
Getafe
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Barcelone
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Classement live 1 Barcelone 83 6 Getafe 45
Compositions Getafe 5-4-1 Barcelone 4-3-3
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Blessures & suspensions

Juan Iglesias Juan Iglesias Blessure à l'épaule Domingos Duarte Domingos Duarte Blessure à l'épaule Juanmi Juanmi Blessure au genou Zaid Romero Zaid Romero Carton rouge
Lamine Yamal Lamine Yamal Ischio-jambiers Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Raphinha Raphinha Ischio-jambiers Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers Eric García Eric García Accumulation de cartons jaunes

Match Getafe - Barcelone en direct commenté

32e journée de Liga - samedi 25 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Getafe et Barcelone (Liga, 32e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32e journée de Liga entre Getafe et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 25 avril 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Getafe et Barcelone.

Arbitres

Francisco José Hernández Maeso arbitre principal
0.2
2.8
Moyenne de cartons par match sur 16 matchs arbitrés
Abraham Pérez Dapía arbitre assistant
Iván Masso Granado arbitre assistant
Daniel Clemente Manrique quatrième arbitre
Pablo González Fuertes arbitre VAR
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Coliseum Getafe
Estadio Coliseum
  • Année de construction : 1998
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 17393
  • Affluence moyenne : 9018
  • Affluence maximum : 17000
  • % de remplissage : 49

Match en direct

Date 25 avril 2026 16:15
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 32
Diffusion beIN SPORTS 2
Code GET-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Getafe
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
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Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Getafe et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 avril 2026 à 16:15 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Getafe Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Getafe et Barcelone ?

Getafe : le coach José Bordalás a choisi une formation en 5-4-1 : David Soria, D. Dakonam, Domingos Duarte, S. Boselli, Davinchi, Juan Iglesias, Mario Martín, M. Arambarri, Luis Milla, V. Birmančević, M. Satriano.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, J. Koundé, Dani Olmo, Gavi, Pedri, Fermín López, R. Lewandowski, R. Bardghji.

Qui arbitre le match Getafe Barcelone ?

Francisco José Hernández Maeso est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Getafe Barcelone ?

Getafe accueille le match au Estadio Coliseum.

Quelle est la date et l'heure du match Getafe Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 avril 2026, coup d'envoi 16:15.

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