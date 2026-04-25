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Match Getafe - Barcelone en direct commenté
32e journée de Liga - samedi 25 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Getafe et Barcelone (Liga, 32e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 32e journée de Liga entre Getafe et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 25 avril 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Getafe et Barcelone.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Getafe et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 avril 2026 à 16:15 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Getafe Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Getafe et Barcelone ?
Getafe : le coach José Bordalás a choisi une formation en 5-4-1 : David Soria, D. Dakonam, Domingos Duarte, S. Boselli, Davinchi, Juan Iglesias, Mario Martín, M. Arambarri, Luis Milla, V. Birmančević, M. Satriano.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, J. Koundé, Dani Olmo, Gavi, Pedri, Fermín López, R. Lewandowski, R. Bardghji.
- Qui arbitre le match Getafe Barcelone ?
Francisco José Hernández Maeso est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Getafe Barcelone ?
Getafe accueille le match au Estadio Coliseum.
- Quelle est la date et l'heure du match Getafe Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 avril 2026, coup d'envoi 16:15.