Tous les yeux étaient rivés sur Miami dans cette nuit de vendredi à samedi. Premièrement, parce qu’on avait droit à un joli classique du football sud-américain entre la Colombie et le Brésil, deux formations qui nous offrent régulièrement des matchs intéressants lorsqu’elles se rencontrent. Mais surtout, c’était le grand retour de Neymar sur les terrains de football, lui qui n’avait plus joué depuis ce 5 juin et ce match entre sa sélection et le Qatar, où il avait quitté le terrain rapidement, blessé. Tite l’alignait d’entrée, aux côtés de Richarlison et de Roberto Firmino devant, alors que Casemiro, Arthur et Coutinho composaient le milieu. Le duo Marquinhos-Thiago Silva était titulaire en défense, protégeant Ederson, alors que Dani Alves et Alex Sandro occupaient les côtés.

En face, on retrouvait notamment Duvan Zapata et Luis Muriel, alors que James Rodriguez et Falcao n’étaient pas de la partie. Et dans un Hard Rock Stadium de Miami bondé, c’est la Colombie qui montrait de meilleures choses d’entrée, s’emparant du ballon rapidement. Juan Guillermo Cuadrado était proche de trouver la faille peu avant le quart d’heure de jeu sur cette frappe qui est passée tout près des cages d’Ederson. Mais c’est bien le Brésil qui allait frapper en premier. Sur ce corner botté par Neymar, Casemiro prenait le meilleur sur Tesillo dans le jeu aérien et expédiait le cuir au fond des filets de la tête (1-0, 19e). Il n’allait cependant pas falloir attendre longtemps pour voir les Cafeteros revenir, puisqu’après cette faute d’Alex Sandro sur Luis Muriel dans la surface, l’attaquant de l’Atalanta transformait son penalty (1-1, 24e).

Neymar décisif pour son retour

Le rythme était assez élevé, et la rencontre de plus en plus équilibrée. Richarlison allait avoir une superbe occasion (27e), mais n’en profitait pas. Muriel lui, n’avait pas besoin de se faire prier pour signer son doublé. Après une contre-attaque rondement menée, Zapata trouvait l’ancien de Séville qui battait Ederson d’une frappe croisée (1-2, 33e). Dans la foulée, Ospina remportait un duel décisif face à Richarlison (38e). Les vingt-deux acteurs de la partie rentraient donc aux vestiaires sur un avantage colombien. Au retour sur la pelouse, les Brésiliens voulaient logiquement se refaire, et Coutinho voyait sa tentative frôler le poteau (52e).

La Colombie tenait bien derrière... jusqu’à ce que ce duo Alves-Neymar frappe ! Le latéral droit, dans la surface, centrait pour le Parisien, qui arrivait lancé au deuxième poteau. Celui dont on a tant parlé cet été n’avait qu’à mettre le pied pour envoyer le ballon au fond des cages (2-2, 57e). Le rythme a ensuite considérablement baissé, alors qu’Ospina continuait d’être impérial sur sa ligne, comme sur cette frappe de Richarlison (75e), puis sur ce tir de Neymar (84e). Le score n’a plus bougé. Prochain rendez-vous pour la Canarinha dans la nuit de mercredi à jeudi, avec un nouveau match amical, face au Pérou cette fois.

