C’est un match piège qui attend les Français ce mardi soir à Andorre-la-Vieille. Pas vraiment en raison de l’identité de son adversaire, modeste 134e nation au classement FIFA, mais plutôt à cause des conditions de la rencontre. L’état de la pelouse, un terrain synthétique, inquiète, d’autant plus qu’il risque d’y avoir de la neige ! Difficile d’imaginer une qualité de jeu en hausse après la très mauvaise prestation des Bleus en Turquie et pourtant c’est bien ce qui est attendu après la défaite de Konya samedi soir.

Au-delà du revers, l’attitude des Français a clairement déplu, entre manque de révolte, nonchalance et un déficit d’application sur le plan technique. Le sélectionneur national Didier Deschamps a prévu une rotation d’effectif plutôt conséquente. Pas forcément pour punir les éléments les plus décevants puisque le turnover avait été annoncé avant même la rencontre face à la Turquie. « Ça me semble logique d’amener de la fraîcheur sur le plan physiologique et physique aussi », avait expliqué Deschamps. Mais l’ampleur de la rotation pourrait être plus grande que prévu, avec cinq changements potentiels.

Cinq changements dans le onze de départ ?

Ainsi, en défense, seuls Varane et Lloris devraient enchaîner après le match en Turquie. Clément Lenglet devrait connaître sa première sélection. Léo Dubois, apparu contre la Bolivie en amical (2-0), tient la corde pour occuper le couloir droit. À gauche, Ferland Mendy pourrait remplacer Lucas Digne. Dans l’entrejeu, un autre changement est attendu, avec la titularisation de Tanguy Ndombélé aux côtés de Paul Pogba. Offensivement, on pourrait retrouver la doublette Giroud-Griezmann (même si l’hypothèse d’une titularisation de Wissam Ben Yedder existe bel et bien), mais il devrait y avoir une évolution sur les ailes.

Florian Thauvin, dont les derniers entraînements auraient séduit le staff tricolore, pourrait faire son apparition côté droit, ce qui décalerait Kylian Mbappé, qui doit se racheter de son mauvais match en Turquie, sur le couloir gauche. Du côté de l’Andorre, il faut s’attendre à un 4-4-2 à plat. Jusque-là, dans le groupe H des qualifications pour l’Euro 2020, la petite Principauté a perdu ses deux matches à domicile, (0-2) contre l’Islande et (0-3) contre l’Albanie.

