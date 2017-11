Le Real Madrid doit réagir

Ce soir, c’est soir de Ligue des Champions. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l’APOEL Nicosie et le journal As attend un « sursaut » de la part des Madrilènes. En effet, les hommes de Zinedine Zidane restent sur un match nul (0-0) amer dans le derby contre l’Atlético en Liga, et surtout restent sur une défaite cuisante à Tottenham (3-1). Sur place, à Chypre, l’ambiance est tendue. Comme le rapporte le quotidien As, photo à l’appui sur sa Une, un homme a tenté de faire un selfie avec Cristiano Ronaldo en se faisant passer pour un journaliste. Résultat, il a été maîtrisé par la sécurité et a fini au poste de police.

20 M€ pour Özil

En Espagne, le mercato continue de faire les gros titres de la presse catalane alors que le marché des transferts n’ouvre ses portes que dans un mois. Le Barça connaîtrait, selon Mundo Deportivo, le prix à payer pour s’attacher les services de Mesut Özil en janvier. 20 millions d’euros seulement d’après les informations du quotidien espagnol. Un prix qui s’explique facilement dans la mesure où l’Allemand n’a plus que six mois de contrat chez les Gunners. S’il ne veut pas prolonger, les dirigeants londoniens n’auront pas d’autres choix que de le laisser filer, et de le brader.

La spéculation continue autour d’Aubameyang

Alors que le Borussia Dortmund joue ce soir un match capital face à Tottenham pour au moins accrocher la troisième place du groupe synonyme de Ligue Europa au printemps prochain, la presse allemande et notamment Bild évoque encore une fois le cas de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a été sanctionné ce week-end par son entraîneur Peter Bosz et n’a donc pas disputé le match de Bundesliga à Stuttgart. Ceci à cause d’un retard lors de son retour de sélection. Le journal allemand se pose donc la question ce matin : Aubameyang va-t-il aider son entraîneur ce soir ? Une question ironique mais qui vient aussi en introduction à une petite polémique lancée par Bild. Selon le quotidien, l’ancien Stéphanois n’apprécierait pas la tactique en 4-3-3 de son coach et ne se sentirait pas à l’aise dans ce schéma de jeu.