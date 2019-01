Une 22e blessure pour « Monsieur cristal »

En Espagne, le Real Madrid fait parler ce matin, plus précisément sa star galloise Gareth Bale. En effet, c’est la faute à une nouvelle blessure. D’ailleurs As lui a trouvé un nouveau surnom pour l’occasion : « Monsieur cristal ». D’après le journal espagnol, Bale manquera 4 rencontres avec cette nouvelle blessure. Au total, cela fera 84 matchs loupés pour cause de blessure depuis son arrivée au Real. Autre chiffre qui fait mal, il s’est blessé 22 fois depuis 2013 !

Chelsea lorgne en Serie A

Selon le Corriere dello Sport Chelsea serait en pole position pour réussir le transfert de Nicolò Barella qui évolue à Cagliari en Série A. « Chelsea dépasse tout le monde » écrit le quotidien italien, qui ajoute qu’en offrant 50M€ les Blues prennent de vitesse l’Inter et le Napoli, deux prétendants pour ce transfert. Maurizio Sarri en voudrait plus pour son mercato hivernal et il aurait également demandé la signature de Gonzalo Higuain, prêté au Milan AC par la Juventus.

La jeunesse du championnat italien coûte cher

Pour la Gazzetta dello Sport, c’est bien la jeunesse du championnat italien qui va enflammer ce mercato. « Une jeunesse dorée » écrit notamment le journal. « 11 désirs » en provenance de la Serie A, qui représente pas moins de 500M€ de valeur marchande au total . Dans cette liste, il y a quelques jolis noms comme Donnaruma, Piatek ou encore Milinkovic-Savic.. Mais toujours d’après la Gazzetta dello Sport, les deux joueurs qui pourraient partir pour la plus grosse somme sont Chiesa (Fiorentina) et Skriniar (Inter Milan) avec respectivement 70M et 90M€.