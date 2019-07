Un match attendu par tout un peuple. Au lendemain de la victoire de l’Argentine face au Chili dans le match pour la troisième place, le Brésil et le Pérou croisaient le fer au Maracanã de Rio de Janeiro pour la grande finale de cette édition 2019. Malgré l’aide de son public et un statut de favori, la Seleção devait se méfier de cette sélection péruvienne, qui a sorti le Chili, double tenant du titre en demi-finales et avec la manière (3-0). En phase de poules, les Brésiliens avaient tout de même fait forte impression contre la Blanquirroja, avec une victoire nette et sans bavure 5-0, mais une finale reste une finale. Afin de remporter le Graal, Tite optait pour un 4-3-3 avec Gabriel Jesus, Firmino et Everton aux avant-postes. Côté péruvien, Ricardo Gareca sortait un 4-5-1 et plaçait, comme d’habitude, Guerrero à la pointe de l’attaque.

Dans un stade acquis forcément à leur cause, les Brésiliens tremblaient rapidement sur un coup de pied arrêté. À plusieurs mètres du but, Cueva tentait sa chance et sa frappe passait de peu à côté des cages gardées par Alisson (2e). Après ce premier avertissement, les joueurs de Tite commençaient à s’installer dans le camp péruvien. Et sur sa première offensive, la Seleção trouvait la faille. Servi par Alves, Gabriel Jesus réalisait un bon travail sur la droite pour centrer au deuxième poteau où Everton se jetait pour marquer (15e, 1-0). En confiance, les Brésiliens tentaient de faire le break. Coutinho frappait sur un bon service de Firmino mais le Barcelonais n’accrochait pas le cadre (24e). De leur côté, les Péruviens avaient du mal à approcher la surface brésilienne, laissant la possession à leurs adversaires. Firmino, lui, voyait sa tête passer de peu au-dessus des cages de Gallese (36e). Mais avant la pause, le Brésil craquait.

Gabriel Jesus termine mal

Dans la surface brésilienne, Cueva cherchait Guerrero en retrait mais Thiago Silva contrait le ballon de la main en taclant. L’arbitre désignait alors le point de penalty et confirmait sa décision après avoir visionné le ralenti. Le capitaine péruvien s’élançait et prenait Alisson à contre-pied pour l’égalisation (44e, 1-1). Les deux équipes allaient donc rentrer aux vestiaires dos à dos, mais Gabriel Jesus en décidait autrement. Passeur décisif sur l’ouverture du score, l’attaquant de Manchester City ajustait Gallese d’une belle frappe pour redonner l’avantage aux siens (45e+3, 2-1). Après la pause, les troupes de Tite revenaient avec de bonnes intentions et poussaient pour se mettre à l’abri. D’une frappe enroulée de peu à côté, Coutinho faisait lever les supporters brésiliens (51e). Bien servi dans la surface, Firmino manquait lui sa tentative croisée qui filait à côté (54e). L’attaquant de Liverpool revenait d’ailleurs à la charge mais sa tête ne terminait pas au fond (57e).

1 - Gabriel Jesus, de Brasil , es el primer jugador en la historia que anota un gol y es expulsado en una final de Copa América. Contradicción. #CopaAmerica pic.twitter.com/8madJ3uXdT — OptaJavier (@OptaJavier) July 7, 2019

Après une période difficile, le Pérou sortait un peu la tête de l’eau. Les joueurs de Ricardo Gareca remettaient un peu le pied sur le ballon. Les Brésiliens tentaient alors de reprendre le ballon en mettant de l’agressivité dans leurs interventions. Peut-être un peu trop même puisque Gabriel Jesus recevait un deuxième avertissement pour une charge sur un adversaire, laissant donc son équipe en infériorité numérique (70e). Du coup, les Péruviens bénéficiaient d’un peu plus d’espaces. Trauco forçait Alisson à réaliser un arrêt dans un angle fermé (73e). Le gardien des Reds était ensuite tout heureux de voir la reprise de Flores passer juste à côté de son but (74e). Suite au carton rouge, Tite réorganisait lui son équipe pour la fin de match. En fin de match, Everton obtenait un penalty pour une faute de Zambrano. Après vérification de l’arbitre, Richarlison mettait les siens à l’abri (90e, 3-1). Le score en restait là. Le Brésil s’imposait 3-1 face au Pérou dans cette finale et remportait donc la neuvième Copa America de son histoire !

