C’est le quart de finale le plus attendu de la Coupe d’Afrique des Nations. La Côte d’Ivoire va affronter l’Algérie à 18 heures au stade de Suez (match à suivre en direct commenté sur FM), dans un choc de haut vol entre deux des favoris à la victoire finale. La Côte d’Ivoire a pour elle un effectif 5 étoiles, avec énormément d’options offensives, mais elle a globalement déçu dans son expression depuis le début de la compétition. L’Algérie, de son côté, s’est affirmée comme un prétendant au titre grâce à des partitions parfaitement récitées et à un état d’esprit irréprochable sur le terrain.

L’opposition promet donc du spectacle, d’autant que les sélectionneurs peuvent compter sur un onze de départ performant. Côté ivoirien, on devrait retrouver la même équipe de départ que face au Mali lors du tour précédent. Avec Gbohouo dans les buts et un quatuor Bagayoko, Traoré, Kanon, Coulibaly en défense. Ce n’est pas elle que l’on attendait mais la défense ivoirienne est le point fort des Elephants depuis le début de la compétition. Il faut dire qu’avec un entrejeu Gbamin-Serey Dié-Kessié, elle est bien protégée, au détriment aussi de la création.

La même recette pour Belmadi

Gradel et Seri devraient de nouveau être laissés sur le banc par le sélectionneur Ibrahim Kamara. Nicolas Pépé, très décevant depuis le début de la compétition, Jonathan Kodjia et Wilfried Zaha, auteur du but décisif face au Mali, vont a priori animer l’attaque. Chez les Fennecs, le sélectionneur Djamel Belmadi peut s’appuyer sur ses certitudes, nées de l’excellent parcours réalisé jusque-là.

Au but, on retrouvera M’Bolhi, avec une défense composée d’Atal, Mandi, Benlamri et Bensebaini. Du solide. Au milieu, pas de surprise non plus, avec Feghouli, Guedouria et l’épatant Bennacer. Enfin, pour animer le secteur offensif, le capitaine Riyad Mahrez sera présent, avec Belaili de l’autre côté et Bounedjah pour peser sur la défense ivoirienne. Alors que chaque sélection rejette sur l’autre le statut de favori, le choc s’annonce passionnant. Rendez-vous à 18 heures pour le coup d’envoi.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10