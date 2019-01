Un ouragan à Monaco

L’annonce du limogeage de Thierry Henry par l’AS Monaco hier a fait l’effet d’un « ouragan » pour le journal L’Équipe, qui en profite d’ailleurs pour faire référence à la célèbre chanson de Stéphanie de Monaco, « comme un ouragan ». Dans le journal local Monaco Matin, la nouvelle est perçue également comme « un coup de tonnerre sur le Rocher ». Et on ne devrait pas attendre longtemps avant de voir arriver un nouvel entraîneur sur le banc monégasque. Leonardo Jardim, limogé en octobre dernier par Monaco, est en effet en pleines négociations avec les dirigeants du club pour revenir entraîner l’ASM. Quelle histoire...

Benatia, le Qatar ou Monaco ?

Monaco, toujours. Mais cette fois-ci à la page mercato. En Italie, le Corriere dello Sport évoque le cas de Mehdi Benatia à la Juventus aujourd’hui. Sur le départ, l’international marocain a plusieurs propositions. Si les autres médias parlent plutôt d’un départ vers le Qatar, le quotidien évoque la piste Monaco, qui se serait positionnée sur le dossier du défenseur dernièrement. Décidément, l’ASM n’a pas fini de nous surprendre.

Ronaldo veut Marcelo et Bruno Alves

Encore chez les Italiens, Cristiano Ronaldo tente de ramener ses amis à la Juventus, selon le journal Tuttosport. Bruno Alves et Marcelo pourraient en effet rejoindre les Bianconeri très prochainement. Pour le Portugais de Parme, il s’agirait d’une idée de remplacement à Medhi Benatia. Pour le Brésilien du Real Madrid, les dirigeants de la Juve envisagent l’opération comme de plus en plus faisable, à court ou moyen terme.