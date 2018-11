Laver l’affront. Deux mois après l’humiliation subie lors du match aller (0-6), la Croatie accueillait ce jeudi soir l’Espagne dans le cadre de la Ligue des Nations. Entre temps, l’équipe au damier avait obtenu son premier point dans le groupe 4 de la Ligue A suite à un match nul contre l’Angleterre (0-0), avant de battre la Jordanie en amical (2-1). De son côté, la Roja, victorieuse du Pays de Galles en amical (4-1), s’était inclinée face à l’Angleterre (2-3). Et pour cette rencontre de gala, l’enjeu était de taille : une qualification directe pour le prochain tour de la compétition pour les Espagnols, et garder l’espoir côté croate. Pour ce match, Zlatko Dalic alignait un 4-2-3-1 type avec notamment Rakitic et Modric dans l’entrejeu. Dans les rangs espagnols, Luis Enrique optait pour un 4-3-3 et Isco effectuait son retour côté gauche, tout comme Jordi Alba notamment.

Sur la pelouse du Stadion Maksimir, les deux sélections nous offraient un léger round d’observation. Il fallait attendre la 6e minute de jeu pour voir la première occasion de la rencontre. Servi côté gauche, Perisic venait fixer Sergi Roberto avant de rentrer dans la surface pour repiquer dans l’axe. Sa frappe enchaînée terminait sa course sur le poteau. Les Croates accéléraient et Perisic mettait encore le feu dans la surface espagnole. Sur une passe de Kramaric, le joueur de l’Inter réalisait un centre-tir devant le but mais Rebic était trop court pour couper la trajectoire (14e). Mais plus la première période avançait, plus les occasions se faisaient rares. Petit à petit, les hommes de Luis Enrique retrouvaient des couleurs et dominaient la fin de première période. Après un crochet sur Brozovic, Niguez tentait sa chance sans trouver le cadre (44e), avant une claquette de Kalinic sur une frappe d’Isco (45e+1). Finalement, les deux formations rentraient aux vestiaires dos à dos après un premier acte décevant.

Une deuxième période pleine de buts !

Au retour des vestiaires, la rencontre prenait une autre tournure juste avant l’heure de jeu. Trouvé côté droit par Ramos, Sergi Roberto voyait sa passe être interceptée par Perisic qui servait directement Kramaric. L’attaquant de Hoffenheim ajustait ensuite De Gea (54e, 1-0). Mais les Croates n’avaient pas vraiment le temps de célébrer puisque les Espagnols égalisaient deux minutes plus tard. Après une magnifique action collective, Isco trouvait son coéquipier au Real Ceballos qui terminait le travail au niveau du point de penalty (56e, 1-1). Derrière, les hommes de Zlatko Dalic voulaient repasser devant mais Alba réalisait une belle intervention devant Kramaric (61e) alors que Rakitic ne cadrait pas sa tentative derrière. Et dans ce deuxième acte, le ballon passait rapidement d’un camp à l’autre. Bien sorti dans les pieds d’Isco sur un centre de Sergi Roberto, le portier croate voyait ensuite la frappe d’Aspas terminer sur la barre transversale (63e).

Les changements se multipliaient alors de chaque côté et les locaux reprenaient l’avantage. Sur un magnifique centre de Modric, Jedvaj, oublié par la défense espagnole, plaçait une tête au deuxième poteau (69e, 2-1). Et Rebic avait même la balle de match derrière mais De Gea remportait son face-à-face (72e). La rencontre s’emballait totalement et Kalinic sortait une frappe de Suso avant que Vrsaljko ne sauve les siens sur une tentative de Morata devant la ligne (76e). Mais sur l’acion suivante, le défenseur de l’Inter réalisait une main dans sa surface. Ramos se chargeait de transformer ce penalty (78e, 2-2). Et alors que les deux sélections se dirigeaient vers un nul, la Croatie marquait un dernier but dans le temps additionnel. De Gea réalisait un bel arrêt sur un tir de Brekalo mais Jedvaj poussait le cuir au fond des filets derrière (90e+3, 3-2). Au final, la Croatie s’imposait 3-2 face à l’Espagne. Tout se jouera donc dimanche entre la formation de Zlatko Dalic et l’Angleterre dans ce groupe !

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

L’homme du match : Jedvaj (7,5) le joueur du Bayer Leverkusen, qu’on n’attendait pas titulaire dans son couloir gauche, a bien contenu Sergi Roberto et Rodrigo en première période, avant que le joueur du Barça lui mette plus de pression en seconde période. Il a ensuite tenté de gérer les vagues espagnoles, intervenant parfaitement devant Isco (64e). Il s’est finalement montré décisif par deux fois en offrant le deuxième but aux siens sur un caviar de Modric (2-1, 69e), avant de marquer le but vainqueur dans le temps additionnel (3-2, 90e+3).

Croatie

Kalinić (4,5) : il a connu une première mi-temps plus que tranquille avant qu’Isco ne tente sa chance de loin, bien repoussé par lui-même (45e+1). Au retour des vestiaires, il n’a rien pu faire sur l’égalisation espagnole (1-1, 56e), avant de se trouer sur une énorme occasion manquée par Aspas (63e). Il a ensuite sauvé les siens face à Roberto (74e), avant d’être battu par Ramos, sur penalty (2-2, 78e).

Vrsaljko (4,5) : en vue dans son couloir, le latéral de l’Inter Milan a réalisé cependant quelque mauvais choix, perdant plusieurs ballons. Il a tenté d’apporter le danger, mais il est à l’origine du but espagnol puisqu’il s’est fait déborder par Isco, passeur décisif pour Ceballos (1-1, 56e). Ce dernier a ensuite sauvé les siens face à Morata (75e), avant d’être sanctionné pour une main évitable dans la surface de réparation, permettant à Ramos d’égaliser sur penalty (2-2, 77e).

Vida (5) : pilier de la défense croate, le défenseur du Besiktas a d’abord réalisé une bonne intervention défensive (5e), avant de tenter d’intervenir sur l’égalisation espagnole, sans réussite (1-1, 56e). Il a ensuite été décisif dans les pieds de Ceballos (66e), avant de tenir son rang en fin de match. Un match relativement correct pour l’axial du Besiktas.

Lovren (5) : le défenseur de Liverpool a connu une première période assez calme, où il a tout de même fait une bonne intervention décisive devant Rodrigo (24e). Sur l’égalisation, il a tenté d’intervenir, sans réussite (1-1, 56e). Dans la foulée, il a réalisé plusieurs relances hasardeuses, avant de réaliser un geste capital sur une tête d’Isco (79e). Un match en demi-teinte pour le joueur de Liverpool.

Jedvaj (7,5) : voir ci-dessus

Rakitić (5,5) : le Catalan a beaucoup participé dans la construction du jeu. Titulaire comme relayeur, il a beaucoup touché le ballon afin d’alimenter ses joueurs offensifs. Il s’est d’ailleurs offert une énorme occasion, oubliant Kramaric, seul au point de penalty (61e). Un match correct pour le joueur du FC Barcelone. Remplacé par Vlasic (66e), très peu trouvé par ses coéquipiers.

Brozović (5) : le milieu de l’Inter Milan a joué dans son style caractéristique. Placé plus bas que Rakitic sur le terrain, il a lui aussi touché beaucoup de ballons pour les distribuer à ses compères offensifs. Cependant, la vivacité des Espagnols l’a beaucoup embêté lors des grosses phases de conservation de la Roja.

Rebić (6) : révélation de la Coupe du monde côté croate, le joueur de l’Eintracht Francfort a été trouvé à plusieurs reprises en bonne position, sans parvenir à inquiéter la défense adverse, comme lorsqu’il est arrivé en retard sur un centre puissant de Perisic (14e). Auteur d’un match très combatif, où il a multiplié les efforts, il s’est offert un occasion en or mais De Gea a sauvé les siens (72e), avant de céder sa place à Brekalo (73e), qui est à l’origine du but de la victoire puisque c’est lui qui a buté sur De Gea avant que Jedvaj ne marque (3-2, 90e+3).

Modrić (5,5) : candidat au Ballon d’Or, le joueur du Real Madrid a réalisé une première mi-temps moyenne, à l’image d’une perte de balle dangereuse qui aurait pu coûter l’ouverture du score aux siens (45e+1). Au retour des vestiaires, il a enchaîné plusieurs pertes de balle et plusieurs mauvais choix, avant de relancer son match en distillant un caviar à Jedvaj (2-1, 69e). En fin de match, il a été important pour les siens, apportant de l’envie et du caractère à l’attaque croate.

Perišić (6,5) : l’ailier de l’Inter Milan a été l’un des joueurs les plus en vue ce soir côté croate. Il s’est immédiatement illustré en trouvant le poteau de David de Gea en angle fermé (6e), avant de centrer trop fort pour espérer trouver Ante Rebic (14e). Il profitait ensuite d’une erreur de Roberto pour trouver Kramaric sur l’ouverture du score (1-0, 54e). Ensuite, il a été moins trouvé mais s’est montré décisif sur le troisième but, empêchant le ballon de sortir avant que les Croates ne mettent la balle au fond des filets (3-2, 90e+3).

Kramarić (6) : l’attaquant d’Hoffenheim a peu été trouvé en première période. Cependant, il a bien décalé Perisic pour la deuxième occasion croate du match (14e). Mais en seconde période, il a profité d’une énorme erreur espagnole pour ajuster facilement le portier adverse (1-0, 54e). En fin de match, il a eu une énorme occasion de donner la victoire aux siens, mais sa tentative était contrée par Roberto (86e). Un match correct pour l’attaquant d’Hoffenheim. Remplacé par Pjaca (88e).

Espagne

De Gea (4,5) : titulaire indiscutable dans le but espagnol, le gardien de Manchester United a d’abord été sauvé par son poteau sur une tentative de Perisic (6e), avant de vivre une première période tranquille malgré une alerte devant son but quelques instants plus tard. Après la pause, le portier espagnol réalisait un beau sauvetage devant Rebic (72e) après avoir encaissé deux buts peu évitables. Sur la dernière réalisation, il avait également fait le travail mais Jedvaj était présent pour encore marquer.

Sergi Roberto (3,5) : de retour au poste de latéral droit, le joueur du FC Barcelone a connu un premier acte compliqué, avec notamment quelques retard sur Perisic (6e, 33e), mais sur le plan offensif, il a tenté d’apporter le surnombre. Au retour des vestiaires, il a plombé son équipe en voyant sa passe être interceptée sur le but de Kramaric (54e). Il a ensuite laissé trop de libertés à Modric pour centrer lors de la deuxième réalisation croate, et le troisième but vient également de son côté à l’origine. Une deuxième période compliquée malgré quelques sauvetages.

Sergio Ramos (4,5) : le capitaine de cette Roja n’a pas eu grand chose à faire dans le premier acte. Présent en couverture, le joueur du Real Madrid a tenté de fermer la porte aux Croates et notamment à Kramaric. Dans le deuxième acte, il a tenté de faire le boulot et a notamment réalisé un sauvetage devant Perisic (90e+2), mais il a laissé un peu trop d’espaces aux attaquants adverses.

I. Martinez (5) : présent aux côtés de Ramos en charnière centrale, le défenseur de l’Athletic Bilbao est rapidement rentré dans son match. Auteur d’une superbe intervention (11e), il a ensuite sorti un beau tacle sur Kramaric (23e), avant de continuer son bon travail dans l’ensemble. Il a ensuite levé le pied durant les 45 dernières minutes.

Alba (3,5) : également de retour sur le côté gauche de la défense, le latéral du Barça ne s’est pas beaucoup montré en première période, mais a réalisé plusieurs montées. Auteur d’un sauvetage à la 61e minute, il a ensuite sombré en oubliant à deux reprises Jedvaj dans son dos, qui a offert la victoire aux siens.

Niguez (5) : le joueur de l’Atlético de Madrid s’est montré solide dans l’entrejeu avec une première interception (12e), avant de repousser un centre dangereux (28e). Sur le plan offensif, il est resté discret. En deuxième période, il a tenté de se montrer un peu plus mais a finalement cédé sa place à Suso (74e), auteur d’une belle rentrée.

Busquets (4,5) : présent en tant que sentinelle dans le milieu à trois de l’Espagne, le joueur du Barça a tenté de récupérer de nombreux ballons. S’il en a perdu plusieurs, il a cependant réalisé des interventions plutôt importantes. Un travail compliqué face aux milieux croates.

Ceballos (7) : auteur d’une mauvaise intervention sur Lovren dès le début de rencontre (5e), le milieu du Real Madrid a rapidement rectifié le tir. Très disponible dans l’entrejeu, le joueur de 22 ans, qui remplaçait Thiago Alcantara, a livré une belle prestation. Actif durant la majeure partie de la rencontre, il a même trouvé le chemin des filets à la suite d’une magnifique action collective. Une belle prestation de sa part.

Rodrigo (3) : présent au poste d’ailier droit, le joueur de Valence a été plutôt discret dans le premier acte, notamment sur le plan offensif. Avec un Sergi Roberto en difficulté, il est bien revenu défendre. Dans le deuxième acte, il n’a rien montré de plus et a laissé sa place à Asensio (61e), beaucoup plus entreprenant.

Aspas (4) : aligné à la pointe de l’attaque, le joueur du Celta Vigo a eu du mal à s’illustrer devant. Souvent cherché dans la profondeur, il s’est rapidement retrouvé esseulé au milieu de la défense croate. Peu en vue en première période, il s’est illustré au retour des vestiaires mais a envoyé un pointu sur la barre (63e). Remplacé par Morata (64e), qui a vu sa tête être sortie par Vrsaljko (64e).

Isco (5,5) : bien pris dans un premier temps par Vrsaljko, le joueur du Real Madrid a mis du temps avant de vraiment rentrer dans son match. Après une belle récupération, il a pu tenter sa chance pour la première frappe espagnole (45e). Il a ensuite beaucoup apporté par son travail de percussion et a pu trouver Ceballos sur le premier but espagnol (56e). Un match correct donc.