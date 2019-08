Foot Mercato : vous êtes ambassadeur de la LFP depuis février. Pourquoi aviez-vous envie d’aider à développer le football français ?

Edmilson : je voulais montrer la Ligue 1. Je suis fier de ce championnat. J’ai envie de montrer aux gens l’importance du championnat français. J’ai fait quatre saisons en France avec Lyon, j’ai réussi à gagner trois championnats (2002, 2003, 2004), deux Trophées des Champions (2002, 2003) et une Coupe de la Ligue (2001). Aujourd’hui, la Ligue 1 est en train de grandir. De plus en plus chaque année. Avec Didier Drogba et Youri Djorkaeff, nous faisons un travail d’ambassadeur pour raconter notre histoire et développer la L1 grâce à ça.

F.M : on sent que c’est un championnat qui vous a beaucoup marqué dans votre carrière ?

E : oui, le Championnat de France m’a ouvert la porte pour le monde. J’étais connu seulement au Brésil, et avec Lyon j’ai joué la Ligue des Champions. Mon premier match, c’était contre Saint-Étienne, c’était important. Après sept jours seulement à l’OL. Je pense que c’est un championnat difficile à jouer, car il y a beaucoup d’équipes fortes. Même si elles ne sont pas bien placées en championnat, tu peux perdre contre elles. Le premier va jouer contre le dernier, et tout est possible. C’est différent de l’Angleterre ou de l’Espagne, où le risque de perdre est moins fort. L’exemple de Lille est parlant. 17e en 2017/18 en évitant la relégation de justesse, et 2e en 2018/19 avec une qualification directe en Ligue des Champions.

« Je ne sais pas si c’était le moment de partir pour Fekir »

F.M : parlons de Lyon, votre ancien club, comment vont-ils gérer l’après-Fekir selon vous ?

E : c’est une toute nouvelle formation à Lyon. Juninho est arrivé avec Sylvinho. Je ne sais pas si c’était le moment de partir pour Fekir, car il est encore jeune (26 ans), mais c’est son choix. Il faut trouver un joueur à son niveau pour le remplacer, car c’était quelqu’un de très important pour l’OL.

F.M : quel est le style de jeu de l’entraîneur Sylvinho ?

E : c’est un entraîneur qui aime bien quand son équipe joue au ballon, et par rapport à ça, ce sera sans difficulté car Bruno Génésio aimait ça aussi. Sylvinho aime jouer aussi offensivement. Il a joué pendant six ans au Barça et on dit qu’un joueur qui passe plus de cinq ans à Barcelone voit le football d’une autre façon. Je pense que Sylvinho va imposer son style de jeu. Déjà, il voudra sortir rapidement le ballon, notamment avec l’aide du numéro 6.

F.M : la recrue Jean Lucas, par exemple, est un numéro 6 de ce style ?

E : C’est un joueur qui a cette façon de jouer, mais je ne sais pas s’il va s’adapter. Il vient d’arriver, on verra lors de ses premiers mois. Lucas Tousart, au même poste, a un profil plus défensif. Ils sont différents.

« Je pense qu’Umtiti a la capacité pour revenir et être titulaire au Barça »

F.M : que pensez-vous de Memphis Depay, c’est un cas difficile à gérer pour Lyon ?

E : Je pense que ce sont des joueurs qui ont besoin de se montrer. Pour réaliser de bonnes performances, ils ont besoin de montrer qu’ils sont forts, puissants et bons. Il va falloir gérer ça effectivement.

F.M : parlons du Barça maintenant, votre ancien club également. Pensez-vous que Samuel Umtiti pourra reprendre sa place de titulaire, que Clément Lenglet lui a chipé pendant son absence ?

E : Clément Lenglet a fait une très bonne saison au Barça. Tout le monde en Espagne est content de son travail. Samuel Umtiti s’est blessé gravement pendant cinq mois et ce n’était pas facile de revenir en pleine saison dans le groupe barcelonais. Je pense que Samuel Umtiti a la capacité pour revenir et être titulaire au Barça, mais il faudra être bien physiquement pour ça.

« Coutinho est un bon joueur, mais il n’y a pas de place pour lui à Barcelone »

F.M : Antoine Griezmann est venu renforcer le Barça cet été. Est-il compatible avec Messi et Suarez ?

E : Griezmann est un très très grand joueur. Il est champion du Monde, et puis tout ce qu’il a fait avec l’Atlético de Madrid aussi... Maintenant, il s’agirait de savoir où est sa place dans cette équipe de Barcelone ? Quand tu le vois jouer avec l’Atlético ou avec la France, il joue au poste de Messi. Il ne joue pas comme un numéro 9. Il ne joue pas sur les côtés. On va observer ce que va faire Valverde. Si aujourd’hui je suis le dirigeant du club, je ne vois pas la place de Griezmann dans ce Barça. Pas pour sa qualité, bien sûr, c’est un très très grand joueur, mais pour la position sur le terrain.

F.M : comment expliquez-vous l’échec Coutinho au Barça ?

E : Coutinho est arrivé avec la pression d’être le joueur le plus cher de l’histoire du club. En plus, c’était au moment du départ d’Andrés Iniesta et on lui a demandé de prendre sa place. C’est Arthur qui jouait à la place d’Iniesta. Rakitic, Arthur et Busquets étaient au milieu. Coutinho jouait de temps en temps à gauche, pour remplacer Ousmane Dembélé, quand il était blessé. Et ce n’est pas non plus le poste qu’il jouait à Liverpool. En Angleterre, Coutinho jouait le rôle de Messi. Côté droit, libre. Avec le Brésil, il joue en 10. Et il a fait une très bonne Copa America. Coutinho est un bon joueur, mais aujourd’hui, il n’y a pas de place pour lui à Barcelone.

