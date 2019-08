Le Trophée des Champions, entre le Paris Saint-Germain champion de France et le Stade Rennais vainqueur de la Coupe de France, se joue ce samedi, à Shenzhen, en Chine. Mais plus que cette rencontre, ce qui focalise l’attention de toute la planète football, c’est le feuilleton Neymar (27 ans). Le Brésilien, qui a fait part de ses envies d’ailleurs à la direction du PSG, a repris le chemin de l’entraînement collectif ce jeudi, en espérant toujours pouvoir démarrer la saison du côté du FC Barcelone, son ancien club. Ambassadeur de la LFP (Ligue de Football Professionnel), Edmilson, présent en Chine pour l’occasion, a donné son sentiment sur la situation de son compatriote au micro de Foot Mercato.

« Ce qui est certain, c’est qu’il faut que Neymar rejoue au football. C’est le plus important. À Paris ou ailleurs, il doit jouer. En tant que supporter brésilien, je pense que c’est dommage de voir un joueur de sa qualité en train de faire autant parler de lui, sans que ce soit pour le football. Alors que doit faire Neymar ? Au Barça, peut-être. En Angleterre ? Je ne pense pas. En Allemagne et en Italie non plus. Alors, va au Barça ou reste à Paris. Je pense qu’il n’a pas le choix, sinon va à l’Atlético de Madrid ou au Real Madrid. En tout cas, il doit jouer au foot. C’est le plus important pour nous les supporters. Je pense qu’il a les qualités pour revenir donner le meilleur de lui-même, à Paris ou ailleurs », a-t-il lancée.

« C’est une superstar du foot, mais... »

L’ancien pensionnaire du FC Barcelone (2004-2008) s’est ensuite positionné sur son possible retour chez les Blaugranas. « Je n’aimerais pas être à la place d’Ernesto Valverde. Parce qu’avec Rakitic, Arthur, De Jong et Busquets au milieu, ça fait 4 pour 3 postes. Et après, en attaque tu as Messi, Coutinho, Suarez et Dembélé, (sans oublier Griezmann, ndlr). Je pense que d’ici la fin du mercato, les choses vont bouger. Si Neymar vient, il faut que quelqu’un parte. Peut-être Dembélé, Coutinho ou Suarez », a-t-il glissé, indiquant que les socios du club catalan lui réserveront sans doute un accueil hostile à son arrivée. « Je pense qu’il y a un pourcentage de 60% pour et 40% contre lui. Son départ du Barça n’a pas été bien perçu. Mais les supporters n’oublient pas les bonnes saisons qu’il a fait à Barcelone. (...) Aujourd’hui, le public est content tant qu’il y a Messi. Le Barça tourne autour de Messi », a-t-il indiqué. Pour l’ex de l’OL (2000-2004), les données du dossier sont claires, le PSG a la main.

« Pour son transfert, les choses sont claires, le PSG a payé la clause. Aujourd’hui, Neymar est un joueur du Paris Saint-Germain. Il faut payer pour l’acheter à Paris. Paris, c’est un club qui investit beaucoup. Il faut savoir bien gérer ça », a-t-il résumé. Et si le départ du n° 10 de la Seleção serait un coup dur pour l’exposition de la L1 à l’étranger, le champion du Monde 2002 invite à bien peser le pour et le contre. « C’est une superstar du foot. Qui fait beaucoup de publicité pour le championnat. Ce n’est pas forcément le meilleur joueur du monde, mais il a beaucoup de charisme pour le public qui vient le voir au stade. Mais pour ça, il faut que Neymar soit à 100%, parce que pendant ses deux saisons, il n’a pas été à 100% à Paris. Paris a beaucoup donné à Neymar, Neymar n’a pas tout donné. Ses blessures, ses performances au Mondial, etc. Il faut faire un bilan de ses deux saisons, et se demander si le "produit Neymar" est rentable ou non », a-t-il conclu. Au PSG de trancher...

