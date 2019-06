C’est le grand soir pour l’équipe de France espoirs. À 21h, à Reggio d’Emilie, les Bleuets vont défier l’ogre espagnol en demi-finale de l’Euro espoirs. Si l’objectif de la qualification pour les JO 2020 a été atteint, ils peuvent aller encore plus loin et espérer défier dimanche prochain le vainqueur de l’autre demi-finale, qui oppose l’Allemagne à la Roumanie.

Pour le choc face à l’Espagne, Sylvain Ripoll devrait faire confiance au système en 4-3-3, avec quelques modifications sur le onze de départ. Pas en défense, où le quatuor Sarr-Upamecano-Konaté-Dagba est désormais bien installé devant Paul Bernardoni. Mais plutôt au milieu de terrain, secteur où des ajustements ont été réalisés à plusieurs reprises. Selon L’Équipe, la dernière mise en place laisse penser qu’Aouar fera son retour en tant que titulaire, pour accompagner la sentinelle et capitaine Lucas Tousart et le milieu relayeur Olivier Ntcham.

La menace Dani Ceballos

Devant, on devrait retrouver Moussa Dembélé, suffisamment remis de sa blessure à la cheville gauche. Pour l’accompagner, l’inamovible Jonathan Ikoné et Jeff Reine-Adelaïde. Guendouzi, Thuram et Mateta débuteraient donc sur le banc de touche. Côté espagnol, il faudra évidemment compter sur le capitaine Dani Ceballos, qui brille de mille feux.

Le joueur du Real Madrid sera aligné en soutien de Mayoral, avec Olmo pour animer le couloir droit et Oyarzabal pour le gauche. Roca et Fabian Ruiz joueront le rôle de double pivot devant la défense. En défense, on retrouvera une ligne Aguirregabiria-Nunez-Meré-Caricol devant le portier Sivera. Une bien belle équipe et un gros défi pour les Bleuets.

