L’OL veut se qualifier pour le 4ème quart de finale de LDC de son histoire et retrouver son prestige d’antan. Même si l’OL n’a jamais battu ou réussi à se qualifier face au FC Barcelone, les Gones veulent croire en leurs chances face à l’un des grands favoris de la compétition. Il faut dire que venir à bout des Barcelonais serait un véritable exploit. Les Blaugranas sont quasiment intouchables. Ils restent sur une série de 4 victoires consécutives (dont une contre Seville et deux contre le Real Madrid…) et sont bien partis pour le titre en Liga. Contre Lyon au match aller, l’armada catalane a déferlé sans interruption sur la défense lyonnaise et les hommes de Bruno Genesio ne doivent leur salut qu’à un bon Anthony Lopes. Mais on connaît la propension des Lyonnais à défaillir face aux équipes jugées plus faibles et à se transcender face aux cadors. Alors, l’OL bipolaire va-t-il à nouveau réussir à faire mentir tous les bookmakers ?

Les Lyonnais tiennent le match nul 2-2 et écrivent l’histoire (cote à 17*)

Les Lyonnais sont loin d’être ridicules en Ligue des Champions et sont même invaincus dans l’exercice en cours (7 matchs). Les seules autres équipes à être encore dans cette situation sont le Bayern Munich et… le FC Barcelone. Alors si on peut difficilement imaginer l’OL battre le FC Barcelone chez lui, on peut sérieusement considérer le match nul. Sur les 4 dernières confrontations entre les deux clubs, 3 des matchs se sont soldés par un résultat nul. Grands spécialistes des scores de parité, les Gones en ont concédé 6 sur les 7 matchs qui ont été joué lors de cette campagne européenne 2018-2019, dont 3 fois sur le score de 2 – 2 (Manchester City, Shakhtar et Hoffenheim en poule). Les chiffres témoignent en faveur de ce résultat et qui peut douter de la motivation des Lyonnais à décrocher leur billet pour les quarts ?

Nabil Fekir qualifie l’OL sur le fil (cote dernier buteur à 15*)

Absent au match aller, l’attaquant lyonnais n’a pas eu l’occasion de démontrer l’étendue de ses talents. Mais au Camp Nou, l’attaquant lyonnais va vouloir briller et prouver aux observateurs et aux recruteurs qu’il est capable de rivaliser au plus haut niveau. Et du haut niveau il n’en est pas loin puisqu’avec 3 réalisations cette saison en Ligue des Champions il talonne les pointures françaises Mbappé, Benzema et Griezmann (4 buts chacun). Nabil Fekir a déjà prouvé à de nombreuses reprises qu’il savait se montrer présent dans les matchs importants : en championnat, il marque contre Saint-Etienne, contre Marseille, contre Paris... En Ligue des Champions, il montre la voie contre Manchester City, puis sous la neige ukrainienne, contre le Shakhtar c’est lui qui offre la qualification en 8ème de finale à ses coéquipiers. Le capitaine sait prendre ses responsabilités quand il le faut, et ce mercredi au Camp Nou, il le faudra !

* Cotes soumises à variation