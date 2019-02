Ferland Mendy dans le viseur du Barça

Le mercato d’hiver à peine terminé, celui de l’été prochain se prépare déjà dans les plus grands clubs européens. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait déjà à la recherche d’un latéral gauche pour la saison prochaine. Et les Blaugranas auraient fait du défenseur lyonnais, Ferland Mendy, leur priorité à ce poste à en croire le quotidien. À 23 ans, l’ancien Havrais progresse de semaine en semaine avec des prestations très abouties à chaque match avec l’OL. Il a d’ailleurs été récompensé en fin d’année dernière en étant convoqué en Équipe de France. Junior Firpo, du Bétis Séville, ainsi que Filipe Luis, en fin de contrat en juin avec l’Atlético Madrid, sont aussi cités en alternative à Mendy.

Le Brésil pleure les victimes de Flamengo

Nouveau drame dans le monde du foot. Hier matin, un incendie s’est déclaré au sein du centre de formation du club de Flamengo, faisant 10 morts. Dix gamins du centre, tous âgés entre 14 et 16 ans, ont donc perdu la vie dans des circonstances tragiques. Plusieurs autres ont aussi été blessés. Ce matin, la presse brésilienne rend hommage à ces jeunes hommes. Le journal Extra affiche leurs visages sur sa première page, toute de noir et blanc vêtue et sans titre. Lance ! écrit que « les rêves de ces enfants ont été interrompus. » Enfin, la colère s’affiche en une de l’Estado de Sao Paulo. « Le Brésil n’apprend pas », titre le média qui revient sur tous les drames ayant eu lieu ces dernières années dans les mêmes circonstances.

Spalletti sous grosse pression

Grosse pression ce soir sur les épaules de Luciano Spalletti. Le coach italien, après une série de mauvais résultats, est en grand danger lors du déplacement de l’Inter Milan sur la pelouse de Parme (20H30). L’entraîneur intériste est sur un siège éjectable depuis quelques semaines et sa situation pourrait empirer en cas de résultat négatif en terre parmesane. La Gazzetta dello sport se demande si Spalletti sera « cru ou cuit » après ce match. Réponse vers 22h30.