C’est la dernière ligne droite ! Dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, l’équipe de France va défier la Moldavie ce jeudi soir, avant d’être opposée à l’Albanie dimanche soir pour sa dernière rencontre de l’année 2019. Pour ce premier match de la semaine, qui se disputera dans quelques heures au Stade de France, les Bleus n’ont qu’un seul objectif : s’imposer pour obtenir leur billet pour la prochain Championnat d’Europe, prévu l’été prochain dans plusieurs villes européennes. Il faudra aussi renouer avec la victoire après le match nul d’octobre dernier contre la Turquie (1-1). Alors comment Didier Deschamps va aborder ce match ?

Comme à son habitude, l’ancien milieu de terrain français devrait opter pour un 4-2-3-1. En l’absence d’Hugo Lloris, Steve Mandanda est bien parti pour débuter et connaître une troisième titularisation de suite. En défense, Didier Deschamps ne devrait pas innover avec une charnière centrale composée de Raphaël Varane et Clément Lenglet, Benjamin Pavard sur la droite et Lucas Digne de l’autre côté, plutôt que Benjamin Mendy qui vient d’être rappelé. Au milieu, N’Golo Kanté devrait disputer ses premières minutes de l’année 2019 en qualifications, aux côtés de Corentin Tolisso, déjà présent en équipe de France depuis le rassemblement du mois de septembre.

Kylian Mbappé aligné côté droit ?

Au niveau de l’animation offensive, Didier Deschamps devrait titulariser Kylian Mbappé, absent lors du dernier rassemblement à cause d’une blessure. Le natif de Bondy remplacerait donc Moussa Sissoko, titulaire face à la Turquie à ce poste le 14 octobre. Antoine Griezmann prendrait lui la place de numéro 10 derrière l’attaquant de pointe, et Kingsley Coman devrait encore être aligné sur l’aile gauche, lui qui avait frappé fort en septembre en inscrivant trois buts en deux matches. Enfin, en pointe, Olivier Giroud, malgré son manque de temps de jeu avec Chelsea, devrait être préféré à Wissam Ben Yedder.

Et concernant la Moldavie ? C’est une sélection en crise que la France va affronter ce jeudi soir. Pour preuve, elle vient de connaître trois sélectionneurs sur la dernière année. Engin Piatek, entraîneur turc, a repris une équipe qui avait réussi l’exploit de perdre face à Andorre, une sélection qui n’avait jamais emporté la moindre rencontre. A priori, il va aligner une équipe en 4-5-1, avec Damascan, l’attaquant du Fortuna Sittard en pointe. Une certaine forme de mystère entoure cette sélection de Moldavie new-look. Espérons qu’il sera percé sans mal par nos Bleus.