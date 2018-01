L’OM piste Rongier. Alors que les profils de Maxime Gonalons (Roma), Thiago Mendes (LOSC) et Stefano Sturaro (Juventus) ont été évoqués, si l’on en croit le quotidien Presse Océan, les dirigeants olympiens s’intéresseraient à Valentin Rongier, milieu de terrain du FC Nantes. Si le profil de ce joueur, devenu pièce maîtresse de l’effectif de Ranieri, pourrait coller, celui-ci a prolongé son contrat en septembre dernier jusqu’en 2022. L’OM devra sans nul doute débourser une somme importante pour attirer le joueur de 23 ans dans ses filets. Affaire à suivre...

En manque de temps de jeu à Lorient, Majeed Waris pourrait débarquer à Caen cet hiver. Selon l’Equipe, l’attaquant ghanéen plait beaucoup au club normand.

Prêté en début de saison à Anderlecht (D1 belge) où il n’a pas convaincu, Robert Beric va faire son retour à Saint-Etienne rapporte Le Progrès.

Comme l’explique Presse Océan, le Brésilien, Lucas, ne devrait finalement pas rejoindre le FC Nantes, et même si Waldemar Kita ne baisse pas encore les bras, le prix réclamé par le PSG et les offres plus intéressantes venant d’autres clubs rendent son arrivée plus que compliquée.

Le Barça en ébullition. Les Blaugranas veulent toujours acheter Philippe Coutinho. Mais un gros problème est venu se rajouter ce week-end à ce dossier compliqué. L’équipementier Nike a dévoilé une campagne publicitaire dans laquelle est proposée déjà d’acheter le maillot du Barça floqué Coutinho ! Une sacrée erreur de communication qui a grandement irrité Liverpool. Selon la presse anglaise, les Reds ont désormais promis de demander une somme astronomique aux Catalans pour le meneur de jeu brésilien. Celle-ci pourrait donc dépasser les 150 millions d’euros évoqués. Un possible frein pour le FCB qui pourrait alors se tourner vers d’autres pistes comme celles menant à Mesut Ozil, en fin de contrat dans 6 mois à Arsenal, a Arthur, la pépite de Gremio, à Oscar, actuellement en Chine, ou bien à Nabil Fékir, étincelant avec l’OL cette saison. Sans oublier sur le plan défensif, le cas de Yerry Mina de Palmeiras. Dans le sens des départs, un grand ménage pourrait s’opérer chez les Blaugranas. Aux partants quasi certains que sont Javier Mascherano vers la Chine, Arda Turan peut-être pour un retour en Turquie ou un départ vers Everton ou le Milan AC, ou Rafinha vers le Celta Vigo, s’ajoutent ceux de Alcacer, qui se verrait bien revenir à Valence, Aleix Vidal, qui a la cote en Liga, José Arnaiz, dans le viseur d’Arsenal, Gérard Deulofeu ou André Gomes.

D’après Marca et Bild, Leon Goretzka va s’engager en juin prochain avec le Bayern Munich. Le milieu de terrain international allemand est en fin de contrat avec Schalke 04. Néanmoins, le quotidien espagnol, à tendance Blaugrana, Mundo Deportivo, relate que Jörg Neubauer, agent du milieu de terrain allemand, a reconnu que Leon Goretzka n’a toujours décidé de son avenir. Du côté de la Catalogne, on se remet donc à espérer. La porte du Camp Nou est grande ouverte à Leon Goretzka, un profil qui plaît aux dirigeants catalans, qui l’été dernier déjà avaient fait part d’un vif intérêt.

Auteur d’une saison 2016-17 incroyable avec Watford, Etienne Capoue a plus de mal cette saison. Avec seulement 9 apparitions (pour 4 titularisations), l’ancien Toulousain pourrait être vendu par les Hornets. Selon le Hertfordshire Mercury, West Ham pourrait rapidement boucler l’affaire contre un chèque de 13,5 M€.

Le milieu de terrain croate Milan Badelj est en fin de contrat en juin prochain. Dès lors, la situation contractuelle du joueur de la Fiorentina attire les courtisans. Selon Mediaset, la Roma s’est positionnée, tout comme le FC Séville de Vincenzo Montella comme l’affirme As dans ses colonnes.

Pas vraiment à son aise à Leicester depuis le début de saison, Islam Slimani pourrait être tenté par un départ. Cela tombe bien, le Besiktas serait sur le point de tenter sa chance à en croire la chaine de télévision turque NTV Sport.

Selon les informations de Marca, Sandro, placardisé à Everton est la priorité de Valence pour renforcer son attaque pendant ce mercato. Les Chés gardent aussi un œil sur Luciano Vietto, lui aussi peu utilisé à l’Atlético et très convoité par le Sporting.

Selon Mundo Deportivo, Oscar Garcia, qui a quitté l’ASSE il y a quelques semaines, serait tout proche de s’engager avec l’Olympiakos.

Adrien Silva enfin à Leicester !

