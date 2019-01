Les infos du jour en France

Monaco continue de flamber durant ce mercato. En attendant toujours la signature officielle de Cesc Fabregas à Monaco, c’est le Lillois Fodé Ballo Touré qui se rapproche chaudement de la Principauté. À tel point qu’il pourrait signer un contrat avec l’AS Monaco dans les prochaines heures. Son transfert est estimé à un peu moins de 15 M€. L’ASM ne s’arrête pas là puisque le club monégasque a recruté William Vainqueur aujourd’hui. C’était déjà dans les tuyaux depuis hier, c’est désormais signé. Antalyaspor a annoncé son départ en prêt à l’AS Monaco, le milieu de terrain âgé de 30 ans revient donc en Ligue 1 après avoir quitté Marseille en 2017.

En bref en France

Le Paris Saint-Germain se cherche un milieu de terrain, ce n’est un secret pour personne. Toutefois, le Paris SG va devoir faire attention et composer avec un budget assez restreint cet hiver. Sauf que ce mercredi,Il Mattino sort une information assez surprenante. D’après le quotidien transalpin, le PSG s’apprêterait à formuler une offre de 90 millions d’euros pour le milieu de terrain du Napoli Allan. Le joueur lui, s’est vu proposer un bail de quatre années avec un salaire de huit millions d’euros...

Il y a quelques jours, de nombreuses rumeurs envoyaient Diego Rolan (25 ans) du côté d’Amiens. L’attaquant uruguayen qui appartient au Deportivo La Corogne a été prêté à Leganès jusqu’en juin prochain. Si son prêt tourne au fiasco (sept matchs joués en Liga, aucun but), l’ancien Bordelais pourrait quitter l’Espagne rapidement. Mais selon nos informations, Amiens ne devrait pas accueillir l’intéressé cet hiver. Si Rolan a bien été proposé aux dirigeants picards, ces derniers en seraient juste restés à la prise de renseignements. Les pensionnaires du stade de la Licorne ne plancheraient pas sur ce dossier, trop onéreux pour les finances du club.

Les Girondins de Bordeaux étaient représentés au Portugal ce week-end. Selon Goal, c’était pour observer de plus près l’une de leurs cibles, Matheus Reis (23 ans), jeune latéral gauche brésilien de Rio Ave.

Selon le Daily Mail, Fulham est intéresse par Clinton N’Jie. Le joueur de l’OM plaît à d’autres écuries comme Newcastle, Crystal Palace, Cardiff et Burnley.

Si Anderlecht avait récemment confirmé qu’un retour de prêt de Kara Mbodji , très peu utilisé à Nantes, était une possibilité, les Mauves avaient précisé qu’une aucune négociation concrète n’avait été engagée avec les Canaris. Ce matin, Ouest France nous apprend que les deux clubs sont désormais en contacts avancés pour mettre un terme à l’aventure nantaise du joueur.

Si le président du FC Nantes Waldemar Kita a expliqué qu’il ne souhaitait pas forcément se séparer à tout prix d’Emiliano Sala (28 ans), son attaquant continue de faire l’objet d’un pressing intensif de la part de Cardiff City. Selon nos confrères de 20 Minutes, le club gallois, 17e de Premier League, avait encore dépêché une délégation ce mardi pour superviser l’Argentin pendant Nantes-Montpellier (2-0, match en retard de L1). Neil Warnock, manager du club, et Willy McKay, intermédiaire britannique, étaient en tribunes à La Beaujoire. L’attaquant, pas franchement emballé par cette option, se laissera-t-il convaincre d’ici la fin du mois ? Cardiff tente en tout cas le coup jusqu’au bout.

Les infos du jour à l’étranger

Le Bayern veut rajeunir son effectif. C’est officiel depuis aujourd’hui, Benjamin Pavard portera le maillot du Bayern Munich la saison prochaine. Après des mois de rumeurs et de négociations, le directeur sportif du club allemand a annoncé la nouvelle en conférence de presse. Le Français restera à Stuttgart encore 6 mois et débarquera le 1er juillet 2019 prochain en Bavière, pour un transfert estimé à 35 millions d’euros. Le champion du Monde a signé un contrat avec les Munichois jusqu’en juin 2024.

Le Bayern Munich ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Si un autre français, Lucas Hernandez, était annoncé proche du club il y a quelque temps, il n’y aurait pour l’instant rien de concret. Contrairement à la piste Callum Hudson-Odoi (18ans), qui elle se réchauffe. L’attaquant espoir de Chelsea, a fait l’objet de plusieurs offres ces derniers jours, dont une dernière de 39M€. Pour l’instant, Chelsea résiste, mais le Bayern ne lâche rien. En ce qui concerne le dossier Matthijs de Ligt, le Néerlandais a annoncé qu’il ne quitterait pas l’Ajax Amsterdam cet hiver. Le Golden Boy 2018 était annoncé sur les tablettes du Bayern, mais aussi de la Juventus, de Barcelone, et du PSG.

Côté départ, Franck Ribéry pourrait bien disputer sa dernière saison en Bavière. « Ce sera probablement la dernière année de Franck » a annoncé Hasan Salihamidzic aujourd’hui. En fin de contrat en juin prochain, le Français pourra donc partir librement dans 6 mois.

À Chelsea, il est question de recruter un attaquant cet hiver. Alvaro Morata étant sur le départ, Gonzalo Higuain aurait déjà donné son feu vert pour rejoindre les Blues mais rien n’est encore fait. Cependant, Chelsea aurait lancé des négociations avec un autre buteur bien connu de la Premier League. Il s’agit de l’international anglais Callum Wilson, qui a déjà inscrit 10 buts cette saison avec Bournemouth en championnat.

Selon nos informations, Arsenal est entré dans la danse pour Yannick Ferreira-Carrasco. Une offre devrait même partir dans les prochains jours. Mais Manchester United ne lâche pas l’affaire et veut aussi le Belge. Toutefois, il sera compliqué de le déloger du Dalian Yifang où il a un énorme contrat.

En bref à l’étranger

Selon Marca, Gonzalo Higuain aurait déjà donné son feu vert pour rejoindre Chelsea. Il aurait ainsi accepté l’offre des Blues et devrait rejoindre Londres dans les prochains jours. L’attaquant international argentin de l’AC Milan pourrait remplacer numériquement Alvaro Morata qui devrait terminer la saison du côté de Séville.

Interrogé par la Cadena Ser, Rafael Alkorta, le directeur sportif de l’Athletic Bilbao, a confirmé un intérêt pour Ander Herrera. Le milieu de terrain avait quitté le club en 2014 afin de rejoindre Manchester United. Mais selon Sky Sports, les Red Devils auraient démarré les négociations pour prolonger le joueur espagnol.

Arrivé à Madrid l’été dernier Gelson Martins n’a que très peu joué sous les ordres de Diego Simeone. L’international portugais ne totalise que 8 apparitions en Liga, dont seulement 1 en tant que titulaire. Et selon la Cadena COPE, l’Atlético de Madrid souhaiterait déjà s’en débarrasser. La direction colchonera est déjà à l’écoute d’offre de gros clubs européens pour l’ailier de 23 ans, qui risque donc de faire ses valises seulement six mois après son arrivée en Espagne.

Libre de tout contrat depuis son éviction de Manchester United, José Mourinho voit son nom circuler du côté de Benfica, où Rui Vitoria a lui aussi été limogé. Au micro de la chaîne de télévision portugaise SIC, le président du club lisboète Luiz Filipe Vieira a ouvert clairement la porte. « Je n’ai pas parlé avec José Mourinho. Je n’ai pas un entraîneur rêvé. Ce que nous voulons, c’est un entraîneur qui puisse nous garantir des résultats. Qui n’aimerait pas avoir Mourinho ? Si demain il disait oui, il viendrait immédiatement. L’argent n’est pas un problème pour Benfica en ce moment. C’est simple : si Mourinho venait, au lieu d’avoir 27 joueurs, nous en aurions 21 ou 22 », a-t-il lâché.

Des émissaires du Real Madrid ont supervisé à plusieurs reprises le roc défensif du FC Porto Eder Militão. Il y aurait même déjà eu des contacts avec l’entourage du joueur rapporte Marca. Mais il faudra convaincre Porto, et le média ibérique évoque déjà un montant potentiel de 42 millions d’euros soit le montant de sa clause libératoire.

Prêté à West Bromwich Albion, Harvey Barnes pourrait faire son retour à Leicester dès cet hiver. En effet, Skysports révèle que Claude Puel veut un milieu de terrain et il souhaiterait rapatrier le joueur, suite au départ de Vicente Iborra à Villarreal.

Leader de Jupiler League, Genk peut compter sur Dieumerci N’Dongala. À 27 ans, l’ailier congolais est un titulaire en puissance, lui qui a marqué 5 buts en 31 apparitions cette saison sous le maillot de son club. Ce qui a attiré l’attention. La presse belge parlait lundi d’un intérêt de Galatasaray et de Besiktas. D’après nos informations, un troisième club est entré dans la danse. En effet, Fenerbahçe est intéressé cet hiver par le joueur dont le contrat prend fin en juin 2021.

C’est officiel en France

Abou Ouattara signe au LOSC

C’est officiel à l’étranger

Le Bayern Munich annonce la signature de Benjamin Pavard

@Brazzo : "Ich kann vermelden, dass wir Benjamin Pavard ab 1. Juli 2019 für uns verpflichten konnten. Er hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben." pic.twitter.com/p8cmy8yqAl — FC Bayern München (@FCBayern) 9 janvier 2019

Zuber (TSG Hoffenheim) prêté à Stuttgart

Der #VfB leiht Steven #Zuber aus. Der Schweizer Nationalspieler wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim nach Bad Cannstatt. #OLÉZUBERVfB

Zur Meldung auf https://t.co/BsTppMGcO5 : https://t.co/DfqwB5fPoJ pic.twitter.com/QotNXb2z50 — VfB Stuttgart (@VfB) 9 janvier 2019

L’Athletic Bilbao prête Cristian Ganea à Numancia

Plumain (Hapoel Hadera) au Beitar Jérusalem

מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים שמח להודיע על הצטרפותו של הקשר המוכשר פרדי פלומין.

פלומין חתם על חוזה לשלוש שנים בשורות המועדון והוא יצטרף לחבריו החדשים כבר מחר.

החתמתו בהחלט מהווה הצהרת כוונות עבור המועדון. #יאללהביתר pic.twitter.com/SPpqcq7W8g — Beitar Jerusalem FC (@fcbeitar) 8 janvier 2019

Mikel Villanueva (Malaga) prêté au Nàstic