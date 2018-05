Les infos du jour en France

Le PSG drague Cristiano Ronaldo à coup de millions. Selon le journal AS, le PSG est bien en train de tenter d’arracher Cristiano Ronaldo au Real Madrid, avec notamment une offre salariale exceptionnelle de 45 millions d’euros par an pour séduire le Portugais.

L’OM et Monaco sur Mbaye Niang. Tuttosport assure que l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille seraient attentifs à la situation de Mbaye Niang au Torino. Le club de la Principauté a prévu de dépêcher un émissaire pour suivre de près les performances de Mbaye Niang (23 ans) avec le Sénégal durant le Mondial. Quant à l’OM, il serait intéressé à l’idée de le relancer sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

En bref en France

D’après les informations du Corriere dello Sport, Gianluigi Buffon, le portier de la Juventus Turin, aurait dit oui au PSG. Il toucherait à Paris huit millions d’euros, ou un peu moins, par an sur un contrat de deux années.

D’après les informations de AS, l’Atlético de Madrid devra débourser 60 millions d’euros pour arracher Thomas Lemar à l’AS Monaco. L’international français ne devrait pas poursuivre une saison de plus sur le Rocher.

Le média russe Championat assure que l’AS Monaco serait sur les traces du milieu de terrain du CSKA Moscou Aleksandr Golovin, qui disputera le Mondial avec la Russie.

Le média turc Ajan Sports révèle ce mercredi que Besiktas se serait vu proposer les services de Kostas Mitroglou (30 ans), attaquant de l’Olympique de Marseille.

La presse portugaise l’annonçait il y a quelques jours, elle insiste ce mercreci : Lille serait sur les traces de Miguel Cardoso, l’entraîneur auteur d’une saison solide à la tête de Rio Ave. Record assure dans son édition du jour que l’option est toujours sur la table.

C’est officiel en France

Un nouveau contrat pro à l’OM

Contrat Professionnel Ce matin, Florian Chabrolle a paraphé son premier contrat professionnel En savoir plus https://t.co/pGvDUchp7a pic.twitter.com/MsyEgDbMTY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 30 mai 2018

Premier contrat pro pour Callens

Après une grosse saison dans le but de l'équipe réserve, Thomas Callens signe son premier contrat professionnel au @SMCaen https://t.co/9kkIXm716T#SMCaen #TeamSMC #Ligue1Conforama pic.twitter.com/zBAiVwh3UC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 30 mai 2018

Troyes présente Rui Almeida

[OFFICIEL] Début du point presse au Stade de l'Aube. Le Président Daniel Masoni présente le nouvel entraîneur troyen, Rui #Almeida, et son adjoint, Gabriel #Santos. pic.twitter.com/3Av7K9fqxm — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 30 mai 2018

Nivet prolonge à Troyes

Daniel Masoni : " Je peux vous annoncer une bonne nouvelle. @NivetBenjamin sera encore joueur de l'Estac la saison prochaine. Il a rencontré Rui, et a pris sa décision. " — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 30 mai 2018

Les infos du jour à l’étranger

Lenglet et Griezmann au Barça ? Aujourd’hui, il est temps de faire un point sur le mercato du club catalan dans notre JT. Le club s’active de plus en plus sur le marché des transferts et voudrait notamment faire venir deux joueurs français. C’est le cas du défenseur Clément Lenglet qu’on annonce de plus en plus proche. Pourtant, d’après nos informations, ce serait encore loin d’être fait. Une source proche du dossier nous a confié qu’aucun accord n’avait été trouvé car le joueur n’a jamais manifesté son désir de quitter Séville. Le président de Séville, José Castro, a même indiqué qu’il continuerait en Andalousie la saison prochaine. Un autre français est fortement pressenti du côté de Barcelone, il s’agit d’Antoine Griezmann qui fait la Une des journaux espagnols depuis de nombreux mois. Mais s’il décide finalement de rester à l’Atlético, le Barça aurait déjà trouvé un plan B. Le champion de la Liga serait ainsi très intéressé par Christian Eriksen (Tottenham), qui coûterait environ 100 millions d’euros tout comme Griezmann.

Lewandowski veut quitter le Bayern. Cette fois-ci, c’est une certitude, Robert Lewandowski veut être transféré cet été. C’est son représentant, Pini Zahavi, qui l’a annoncé aux médias allemands, parmi lesquels Sport Bild. La pression est maintenant sur le Bayern Munich.

Fred à MU, ça brûle ! Le Manchester Evening News assure que Manchester United est sur le point de finaliser le transfert de Fred (25 ans), milieu de terrain du Shakhtar Donetsk qui participera au Mondial en Russie avec le Brésil.

En bref à l’étranger

Info FM : Selon nos informations, l’attaquant français de l’Atromitos FC (Grèce), Nicolas Diguiny (29 ans), est très courtisé en Europe. En fin de contrat avec le club grec, l’ailier droit a déjà quelques touches en Belgique, Russie, Ukraine, Roumanie et en Turquie (Akhisar Belediyespor et MKE Ankaragücü), ainsi qu’en Israël où les contacts sont déjà bien avancés. En Grèce, l’AEK Athènes est également intéressé.

Cible prioritaire de Liverpool pour remplacer Karius, Alisson est devenu une valeur sûre au poste de gardien de but. Alors forcément, un tel gardien vaut une fortune. Selon The Guardian, la Roma a fixé son prix à 90 M€.

Selon les informations de Sky Italia, l’arrivée d’Emre Can à la Juventus pourrait être finalisée à la fin de la semaine. Le milieu allemand qui évoluait à Liverpool est libre de tout contrat.

Selon The Sun, Arsenal pourrait accueillir Stephan Lichtsteiner (34 ans), en fin de contrat avec la Juventus Turin. Un bail d’un an, plus une année en option, est évoqué.

Info FM : Joueur de Sunderland, Didier Ndong (23 ans) ne restera pas chez les Black Cats, relégués en troisième division anglaise. Et selon nos informations, l’ancien milieu défensif de Lorient possède des touches en Italie.

D’après les informations de Tuttosport, Miralem Pjanic intéresse Manchester City, le Real Madrid et à moindre échelle le FC Barcelone et le Paris SG.

Cadre de la Juventus Turin, Claudio Marchisio serait sur le départ. Le milieu de terrain italien dispose de plusieurs offres en provenance de Chine à en croire les informations de Tuttosport.

Borja Mayoral (21 ans) ferait l’objet d’une offre de 10 M€ en provenance du Betis Séville selon les informations de la Cadena COPE. Le Real Madrid, où il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison, devra prochainement trancher.

C’est officiel à l’étranger

Nordi Mukiele signe à Leipzig

Erster Neuzugang für #RBLeipzig ! Der Defensivspieler Nordi #Mukiele wechselt vom französischen Erstligisten @MontpellierHSC nach Leipzig und erhält einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2023. Bienvenue à Leipzig, @NordiMukiele ! https://t.co/r05nKP1OcL pic.twitter.com/AvlNPGA28Z — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 30 mai 2018

Un nouveau Brésilien au Real

Après Vinicius Jr à Flamengo, le Real Madrid vient d’arracher une nouvelle pépite au Brésil. Il s’agit du jeune attaquant Rodrigo Rodrigues qui arrive en provenance du Grêmio Novorizontino. Le joueur de 18 ans a signé un contrat de six ans avec le triple champion d’Europe en titre et passera dans un premier temps par la case réserve.

La Fiorentina lève l’option d’achat de Pezzella

ESERCITATO IL DIRITTO DI RISCATTO DI PEZZELLAhttps://t.co/B5j7gufbHa pic.twitter.com/DU3Z72XPUB — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 30 mai 2018

Hütter nouveau coach de Francfort

Hahn revient à Augsbourg