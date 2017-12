Les infos du jour en France

Marseille intéressé par Wilshere. Selon le média britannique ESPN, Marseille serait intéressé par le milieu d’Arsenal, Jack Wilshere. La publication anglaisa affirme en effet que l’Olympique de Marseille aurait manifesté son intérêt à l’entourage de l’Anglais ! Âgé de 25 ans, le milieu d’Arsenal est désormais cantonné à un rôle de remplaçant de luxe à l’Emirates Stadium. Libre de tout contrat à la fin de la saison, le Britannique a pourtant indiqué hier qu’il ne se voyait pas vraiment quitter la bande d’Arsène Wenger.

En bref en France

Selon les informations de L’Équipe, Christophe Galtier (ex-coach de l’AS Saint-Étienne) a été aperçu, mercredi soir, à la gare TGV de Lille-Europe, alors que le LOSC affrontait l’OGC Nice (1-1). Les Dogues pourraient faire appel à lui pour prendre les commandes de l’équipe.

Montpellier se renforce avec Ambroise Oyongo (26 ans), latéral gauche international camerounais, qui était en fin de bail avec l’Impact Montréal. Le président Laurent Nicollin l’a annoncé au Midi Libre.

Selon Le Parisien, Lucas Moura est poussé vers la sortie l’international auriverde ne l’entend pas de cette oreille et n’aurait aucune intention de partir.

« Je vais partir le mois prochain, ne vous inquiétez pas pour moi », aurait glissé Javier Pastore à ses partenaires parisiens récemment. Désireux de gagner sa place dans la liste de 23 de Jorge Sampaoli pour le Mondial 2018 en Russie, l’Argentin veut partir pour retrouver un temps de jeu supérieur. L’Inter Milan est annoncé comme son principal courtisan.

Les infos à l’étranger

Le Real Madrid s’agite en coulisses. La Casa Blanca, double championne d’Europe en titre semble vouloir apporter quelques ajustements à son effectif. En commençant par le poste de gardien de but. Et la piste la plus chaude semble mener au portier de Bilbao, Kepa Arrizabalaga. Selon la presse espagnole, celui-ci devrait signer dès les premiers jours du mercato en janvier contre une indemnité de 25 millions d’euros. Autre jeune joueur qui pourrait rejoindre les Merengues cet hiver : Rafael Mir. L’attaquant de 20 ans de Valence aurait un accord avec les dirigeants madrilènes. D’autres pistes sont aussi évoquées comme celle menant à David Luiz, en conflit ouvert avec Antonio Conte à Chelsea, ou celle du jeune espoir allemand de Leipzig, Timo Werner. Dans le sens des départs, Marcos Llorente pourrait servir de monnaie d’échange, notamment sur le dossier Rafael Mir. On parle aussi d’un possible départ de Matteo Kovacic, en manque de temps de jeu. L’Inter Milan serait intéressé. Enfin, ce mois de janvier pourrait être l’occasion de voir évoluer le dossier Gareth Bale. Le Gallois, souvent blessé et qui ne fait plus l’unanimité au sein du Real, pourrait être approché en vue de l’été prochain.

En bref à l’étranger

Selon la Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci songerait à un départ de l’AC Milan en janvier. Manchester City, Chelsea et le Paris Saint-Germain pourraient faire partie des clubs qui seraient intéressés. Mais le club lombard a démenti ces informations dans un communiqué de presse publié sur son site officiel.

Selon l’Equipe, Zinedine Machach (Toulouse) aurait reçu une offre de la part du Napoli pour continuer sa carrière à l’étranger.

Selon le Times, Arsenal et Manchester City suivent tous deux le défenseur central de Burnley James Tarkowski (25 ans).

C’est officiel !

Le Bayern blinde Kingsley Coman !

Pablo Correa signe à Auxerre !

Bienvenue Coach Pablo !

Benoît Cheyrou prend sa retraite !

Benoît Cheyrou prend sa retraite !

Marcel Keizer et son staff virés de l’Ajax !

Marcel Keizer et son staff virés de l'Ajax !

Le Bayern Munich recrute Sandro Wagner !

Britton coach intérimaire de Swansea