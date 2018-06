Les infos du jour en France

Les Bleus vont agiter le mercato. La Coupe du Monde arrive à grand pas et certains dossiers des joueurs de l’Équipe de France doivent être réglés avant que la compétition ne démarre. Antoine Griezmann a ainsi rappelé après le match des Bleus face aux États-Unis qu’il annoncerait sa décision pour son avenir avant le début de la compétition. Le cas de Nabil Fekir est lui beaucoup plus flou. Alors que son transfert semblait acté avec le FC Liverpool, et qu’il a passé sa visite médicale avec le club anglais, club l’Olympique Lyonnais a finalement décider de stopper les négociations avec le club anglais. D’autres gauchers de l’Équipe de France attirent les grandes écuries européennes, notamment Florian Thauvin et Thomas Lemar. Le deux joueurs seraient surveillés de près par l’Atlético de Madrid.

D’ailleurs, le club des Colchoneros chercherait à recruter un autre Monégasque, Djibril Sidibé. Les deux parties pourraient s’entendre sur un montant approchant les 30 M€. Benjamin Pavard, le défenseur de Stuttgart intéresse lui le Borussia Dortmund et les Gunners d’Arsenal, mais son équipe demanderait 60 M€ en échange de son départ.

Au milieu de terrain, des rumeurs font part d’un intérêt du Paris-Saint-Germain pour N’Golo Kanté et Paul Pogba. Certaines parlent même d’un retour de la pieuvre à la Juventus. De son côté, N’Zonzi pourrait quitter Séville et rejoindre Arsenal, où il connaît bien le nouvel entraîneur Unai Emery.

Enfin, au poste de gardien de but, Alphonse Aréola aurait de quoi se poser des questions sur son avenir au PSG si Gianluigi Buffon arrivait à Paris. Deux équipes suivraient de près le troisième portier des Bleus, l’AS Roma et le FC Séville.

Ça chauffe pour Balotelli à l’OM. Dans son édition du jour, La Provence annonce que le dénouement du dossier Mario Balotelli (27 ans) est imminent. En effet, l’affaire pourrait être bouclée dès cette semaine avant le passage de l’OM devant la DNCG, le 19 juin. Toujours selon le média local, les dirigeants marseillais chercheraient également un défenseur central axial gauche, pour épauler Adil Rami (32 ans).

En bref en France

Joueur emblématique de la Juventus, Claudio Marchisio pourrait être tenté par un départ. Selon la Repubblica, c’est l’AS Monaco qui serait en pole pour récupérer le milieu de terrain italien de 32 ans.

Hervé Bazile (28 ans) est en fin de contrat à Caen. Suivi par plusieurs clubs de Ligue 1, il pourrait finalement signer au Havre, en Ligue 2, où un contrat de 3 ans l’attend, selon les informations de L’Equipe.

L’AS Monaco aurait entamé des démarches pour recruter Alassane Pléa (25 ans), l’attaquant français du voisin niçois, selon les informations de France Football.

Selon HLN, le RSC Anderlecht serait tout proche d’attirer dans ses filets le jeune gardien de but du FC Metz Thomas Didillon (22 ans), international Espoirs tricolore.

À en croire les informations du Telegraaf, le Paris Saint-Germain et Manchester City ont montré de l’intérêt pour Frenkie De Jong, le joueur de 21 ans de l’Ajax Amsterdam.

C’est officiel en France !

Patrick Vieira quitte le New York City FC et rejoint l’OGC Nice pour un contrat de 3ans.

Officiel ! Patrick Vieira est le nouvel entraîneur de l’@ogcnice.#BienvenueCoachVieira

.https://t.co/3VADOEAyf6 — OGC Nice (@ogcnice) 11 juin 2018

Le défenseur central Joris Sainati (29 ans) quitte l’AC Ajaccio et signe 2 ans à Lorient.

Joris Sainati s'engage deux ans au @FCLorient

29 ans

Défenseur central

134 matches de L2

En savoir plus sur le joueur https://t.co/4oZaMjipbC

Bienvenue Joris ! pic.twitter.com/J0KMDnM9mk — FC LORIENT (@FCLorient) 11 juin 2018

Le jeune espagnol Madger Gomes (21 ans), ancien milieu de terrain au Leeds United, signe au FC Sochaux pour deux saisons.

Les infos du jour à l’étranger

Les exigences de CR7 pour rester au Real Madrid. Cristiano Ronaldo pourrait rester au Real Madrid, mais pour cela il faudra que les Merengues lui offrent au minimum un salaire fixe de 30 millions d’euros par an. C’est en tout cas ce qu’assure ce matin Mundo Deportivo et Bild.

En bref à l’étranger

Info FM : Selon nos informations, Amin Younes (24 ans) libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à l’Ajax Amsterdam - s’est vu offrir un contrat de 3 ans par Benfica.

Pisté par le Real Madrid, Alisson Becker (25 ans) ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Mais au micro de O Globo, le portier de l’AS Roma a indiqué vouloir être fixé sur son avenir « avant la Coupe du Monde ».

L’entraîneur de l’Inter Luciano Spalletti, qui a bien connu Radja Nainggolan à l’AS Roma, a fait du ninja l’une de ses priorités estivales pour l’Inter Milan. Et selon Tuttosport, le dossier serait même sur le point d’être bouclé puisque le club romain et l’Inter auraient trouvé un accord pour un transfert estimé à 29 M€. Mais ce n’est pas tout, le club milanais devrait également inclure l’arrivée d’un jeune joueur dans la transaction.

Remplaçant et en manque de temps de jeu à l’Atlético Madrid, Kevin Gameiro devrait quitter le club cet été. Selon Superdeporte, un accord total aurait été trouvé entre le Français et le Valence CF pour les rejoindre la saison prochaine.

C’est officiel à l’étranger !

Vincenzo Grifo revient à Hoffenheim

#Grifo2022 Vincenzo #Grifo wird in der neuen Saison wieder das Trikot unserer #TSG tragen ! Der 25 Jahre alte Offensivspieler kommt von der @borussia und hat einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Willkommen zurück, Vince ! https://t.co/PzCtVkt7AX pic.twitter.com/MCCKUTRSGl — TSG Hoffenheim (@achtzehn99) June 11, 2018

Larsson file à l’AIK

Sebastian Larsson kommer att spela i tröja nummer 16 i AIK och är uttagningsbar från och med den 15 juli 2018 då det svenska transferfönstret öppnar. Vi hälsar honom varmt välkommen till Allmänna Idrottsklubben. pic.twitter.com/uYdQKy0QVQ — AIK Fotboll (@aikfotboll) June 11, 2018

Swansea présente son nouveau coach

Swansea City are delighted to confirm the appointment of Graham Potter as the club's new manager. https://t.co/LAyr3RwgRV pic.twitter.com/ov6nbQLpGb — Swansea City AFC (@SwansOfficial) June 11, 2018

Stoke City s’offre Etebo pour 5 saisons contre une somme de 7,2 M€.

#WelcomeEtebo Stoke City are delighted to announce the signing of Nigerian international Oghenekaro Peter Etebo on a five-year contract The 22-year-old midfielder joins the Potters from Portuguese side Feirense for a fee of €7.2million https://t.co/4LN7rTGH0h#SCFC pic.twitter.com/8CKm7JKT3E — Stoke City FC (@stokecity) June 11, 2018

Pascal Köpke s’engage avec le Hertha Berlin et paraphe un contrat de 4 saisons.

Gerard Deulofeu ne reviendra pas au FC Barcelone, il est définitivement transféré à Watford, qui va payer 13 M€ (+ 4 M€ de bonus).