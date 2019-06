Le marché des transferts a ouvert ses portes et on va donc assister, comme tous les étés, à un jeu de chaises musicales assez important. Toutefois, certains clubs tenteront de faire de bonnes affaires financières, d’autres paieront un peu plus cher les éléments qu’ils souhaitent acquérir. Mais combien coûtent les joueurs actuellement ? Ce mardi, le Centre international d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse) a tenté dans sa 265e lettre hebdomadaire de nous offrir les joueurs avec la plus haute valeur marchande par club.

Sans surprise, le joueur le plus cher de la planète est Français et joue en Ligue 1. Il s’agit bien évidemment de Kylian Mbappé, l’attaquant du Paris Saint-Germain. Le CIES évalue le prix du natif de Bondy à 252 millions d’euros. Une somme donc proche de celle que le Paris SG avait déboursée pour s’offrir les services de Neymar en provenance du FC Barcelone voici deux ans (222 M€). Toutefois, Mbappé ne semble pas sur le départ et son prix devrait être un peu plus important que cela.

Les trois attaquants de Liverpool et Griezmann dans le top 10

Le second joueur le plus cher du Monde a remporté la Ligue des Champions après une finale perdue l’année passée. Buteur sur penalty en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, Mohamed Salah est évalué à 219,6 millions d’euros. Il devance un autre joueur de Premier League. Raheem Sterling, l’attaquant de Manchester City, pourrait partir pour une somme de 207,8 millions d’euros. Une coquette somme pour un joueur qui a beaucoup progressé ces dernières années.

Lionel Messi, quintuple Ballon d’Or, est quatrième du classement (167,4 M€), la Pulga devance Jadon Sancho, l’attaquant anglais du Borussia Dortmund (159,4 M€). Sadio Mané (157,8 M€), Harry Kane (155,2 M€) et Roberto Firmino (144,2M€) suivent de près et en neuvième positon on retrouve Antoine Griezmann. L’international français est évalué par le CIES a 143,8 M€, mais il partira cet été de l’Atlético de Madrid contre une somme de 120 millions d’euros, puisque c’est le prix de sa clause. Enfin, Leroy Sané (137,1 M€) est à la dernière place de ce top 10 des joueurs les plus cher de la planète.

