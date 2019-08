Une enveloppe de 155M€, juste au cas où

En Espagne, le Real Madrid est en train de boucler l’opération Navas-Areola avec le PSG, mais pourrait encore tenter un dernier mouvement sur le marché des transferts. En effet, d’après Marca, la Casa Blanca aurait encore une sacrée cagnotte de côté, juste au cas où. Le club de Florentino Pérez se tient prêt, si un transfert est possible, l’argent ne sera pas un problème. Le journal parle d’un budget de 155M€ et ajoute que Zidane insiste toujours sur Pogba. Le cas Neymar reste encore une possibilité, selon Marca. Récemment le nom de Bruno Fernandes du Sporting a également été évoqué du côté de Madrid. Le Real a donc encore la possibilité de mettre le feu à ce marché des transferts.

Rien ne va plus entre Icardi et l’Inter

En Italie, Mauro Icardi fait encore une fois les gros titres. Selon la Gazzetta dello sport, le torchon brûle entre l’Inter Milan et sa star. L’attaquant argentin aurait décidé de lancer des poursuites judiciaires contre son employeur. Il exigerait par ce procédé sa réintégration immédiate dans l’effectif du club. En parallèle, il réclamerait la modique somme d’1,5 million d’euros pour le préjudice subi. Une démarche qui devrait provoquer une énorme tollé chez les Nerazzurri, et qui devrait un peu plus aggraver la fracture entre Icardi et l’Inter...

De Ligt titulaire contre Naples

Toujours en Italie, le Corriere dello sport aussi parle de cette guerre désormais ouverte. Mais le quotidien transalpin parle également de l’affiche de ce soir, le choc de Serie A : le duel entre la Juventus et le Napoli. Pour le Corriere c’est « trop tôt ». Un Juve-Naples qui devient un match « sans certitude » car Maurizio Sarri sera absent, car il soigne sa pneumonie. La Vieille Dame évoluera elle sans Giorgio Chiellini, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur. Il devrait être remplacé par Matthijs de Ligt qui fait la couverture de Tuttosport, ce samedi. « À ton tour », titre le journal qui affirme que le Néerlandais sera associé à Bonucci en défense. Enfin pour le « Quotidiano Sportivo », c’est « le 1er test, » « l’examen numéro 1 du championnat ».

