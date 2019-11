Bale veut Arsenal ou Tottenham

Dans la presse catalane, Lionel Messi fait la couverture de Sport ce vendredi. La Pulga fait son grand retour avec l’Argentine après sa suspension en Copa América. Un retour qui se fait d’ailleurs ce soir, contre le Brésil justement, 4 mois après la dernière rencontre entre les deux nations qui avait fait couler beaucoup d’encre. Messi assumera son rôle de capitaine précise Sport. Et dans les colonnes du journal, on en apprend un peu plus sur l’avenir de Gareth Bale. Selon le quotidien ibérique son agent chercherait activement un nouveau point de chute pour le Gallois, plus vraiment en odeur de sainteté à Madrid. Son choix se porterait sur deux clubs anglais, deux clubs de Londres même. Il s’agit d’Arsenal et de Tottenham, l’ancienne équipe de Bale.

La « thérapie du hat-trick » pour CR7

Au Portugal c’est l’ancien coéquipier de Gareth Bale au Real qui fait parler de lui. C’est sans surprise, Cristiano Ronaldo. Annoncé blessé, ou au moins incertain, la star portugaise va très bien semble-t-il. En effet, CR7 a planté un hat-trick contre Lituanie, dans la victoire des siens 6 buts à 0. Le journal O Jogo y voit une « thérapie du hat-trick » ainsi qu’un message envoyé par Ronaldo. Pour Record, c’est tout simplement un « festival » pour CR7 et les siens, il ne reste maintenant au quintuple Ballon d’Or que deux petits buts pour atteindre les 100 réalisations en sélection. Et puis A Bola se veut rassurant et titre : « tout va bien pour eux ». Ronaldo fait aussi les gros titres en Italie, comme avec le Corriere dello Sport qui l’appelle « CR 7 vies » et précise que Ronaldo va très bien. Tuttosport parle également du triplé du portugais et titre : « SIUUU ! C’est toujours lui ». Il a repoussé les doutes et les inquiétudes sur sa blessure affirme le quotidien transalpin.

« Grand chelem pour Kane »

On part maintenant en Angleterre, où Harry Kane fait la Une. Il faut dire que l’attaquant des Three Lions y est aussi allé de son hat-trick hier, et dans son sillage les Anglais ont balayé le Montenegro 7 buts à 0. Ce vendredi la presse dresse beaucoup de louanges au buteur de Tottenham. Le Daily Mail l’appelle par exemple le « grand maître ». De son côté The Guardian parle d’un « grand chelem pour Kane » alors que The Sun y voit un moment de grand espoir et de gloire pour le capitaine anglais. Enfin The Times préfère parler de la démonstration collective, et titre sur le grand pas vers la qualification réalisé par les hommes de Gareth Southgate.